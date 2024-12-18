Адвокат Сафонова заявил, что голкипер не оставит дочь без денег

В конце августа Никулинский суд Москвы постановил, что Сафонов должен ежемесячно выплачивать ¼ доходов на содержание дочери.
— Сложилось впечатление, особенно после ряда заявлений экс-супруги Матвея на первых стадиях процесса, что Сафонов хочет оставить свою дочь без денег. Это ведь не так?
— Конечно, нет. Мы понимаем, что резкие необоснованные высказывания Анастасии и её представителей способствуют формированию негативной оценки действий Матвея. Не желая выносить эту деликатную тему на общественное обсуждение, он ни разу не прокомментировал текущую ситуацию. Однако аппетиты Анастасии из процесса в процесс растут.
Анастасия позиционирует себя в суде и в своих соцсетях как жертва, но в чем ее жертвенность? Ни ей, ни ребенку ничего не угрожает. Они ни в чем не нуждаются. Отец ребенка полностью организовал комфортные условия для мамы и дочери, подарил квартиру (к слову сказать, ее стоимость сейчас составляет около 60 млн рублей), ежемесячно продолжает перечислять значительные суммы на содержание дочери, которые в десятки раз превышают суммы, установленные государством для этих же целей для российских детей, — приводит слова Крючкова «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что зарплата Сафонова во Франции после вычета налогов составляет 260 тысяч евро в месяц (28 млн рублей). Таким образом, он будет ежемесячно выплачивать своей супруге около 7 млн рублей.
Сафонов развелся с Анастасией Казачек в октябре 2021 года после семи лет отношений. Незадолго до расторжения брака у пары родилась дочь Майя.