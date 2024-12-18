Адвокат Сафонова заявил, что голкипер не оставит дочь без денег

​​Анастасия позиционирует себя в суде и в своих соцсетях как жертва, но в чем ее жертвенность? Ни ей, ни ребенку ничего не угрожает. Они ни в чем не нуждаются. Отец ребенка полностью организовал комфортные условия для мамы и дочери, подарил квартиру (к слову сказать, ее стоимость сейчас составляет около 60 млн рублей), ежемесячно продолжает перечислять значительные суммы на содержание дочери, которые в десятки раз превышают суммы, установленные государством для этих же целей для российских детей, — приводит слова Крючкова «Матч ТВ».