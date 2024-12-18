Матч «Монако» — «ПСЖ» 18 декабря 2024 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 23:00 мск и пройдет на стадионе «Луи II» в Монако.
Монегаски здорово начали чемпионат и в октябре сумели возглавить турнирную таблицу Лиги 1. Проблемы начались после восьмого тура — «Монако» трижды проиграл, растерял добытое преимущество и откатился на третью строчку, пропустив вперед «ПСЖ» и «Марсель». Команда Ади Хюттера не может отличиться на протяжении двух игр кряду и приложит максимум усилий для того, чтобы прервать эту неприятную голевую засуху.
Парижане до сих пор не потерпели ни одного поражения в чемпионате, хотя декабрь для столичной команды начался с двух неожиданных ничьих с командами из второй половины таблицы — «Нантом» (1:1) и «Осером» (0:0). Лигочемпионское бремя с «ПСЖ» сброшено до конца января, поэтому самое время для команды Луиса Энрике сосредоточиться на внутренней арене.
В обеих командах присутствует минимальное российское представительство. Полузащитник «Монако» Александр Головин наверняка сыграет в этом матче, а вот участие в игре вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова маловероятно. В последних четырех матчах место в воротах парижан занимал Джанлуиджи Доннарумма и пока нет серьезных предпосылок, что эта тенденция изменится.
С сезона-2020/21 «Монако» дома ни разу не проиграл «ПСЖ» в рамках чемпионата, одержав над парижанами три победы в четырех матчах. Несмотря на не самую лучшую историю встреч, букмекеры считают фаворитом предстоящей встречи «ПСЖ».