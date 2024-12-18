Матч «Монако» — «ПСЖ» 18 декабря 2024 года: когда начало и где смотреть

Парижане до сих пор не потерпели ни одного поражения в чемпионате, хотя декабрь для столичной команды начался с двух неожиданных ничьих с командами из второй половины таблицы — «Нантом» (1:1) и «Осером» (0:0). Лигочемпионское бремя с «ПСЖ» сброшено до конца января, поэтому самое время для команды Луиса Энрике сосредоточиться на внутренней арене.