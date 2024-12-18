Disney выпустит мультсериал о Лионеле Месси

Каждый эпизод сериала будет длиться 22 минуты, насыщенных динамичными битвами, захватывающими событиями и важными жизненными уроками. Месси признался, что эта работа особенно важна для него, ведь он всегда мечтал участвовать в проекте, который может передать детям ключевые ценности спорта.