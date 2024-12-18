Disney выпустит мультсериал о Лионеле Месси

В центре сюжета — 12-летний Лео, которому предстоит спасти волшебный мир Ико от гигантских злодеев, захвативших власть в 10 магических царствах.
Каждый эпизод сериала будет длиться 22 минуты, насыщенных динамичными битвами, захватывающими событиями и важными жизненными уроками. Месси признался, что эта работа особенно важна для него, ведь он всегда мечтал участвовать в проекте, который может передать детям ключевые ценности спорта.
«Мне всегда хотелось поделиться с молодым поколением теми принципами, которые помогли мне достичь успеха в карьере, — настойчивостью, дисциплиной, командной работой и трудолюбием. Я надеюсь, что этот мультсериал сможет вдохновить детей по всему миру следовать своим мечтам», — поделился Месси.
С лета 2023 года 37-летний Лионель Месси выступает в США за «Интер Майами». В минувшем сезоне клуб из Флориды стал победителем регулярного чемпионата МЛС, однако в первом раунде плей-офф неожиданно уступил «Атланте Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
Месси провел за «Интер Майами» 22 матча в минувшем сезоне, в которых забил 21 мяч и отдал 11 результативных передач. 37-летний аргентинец был признан самым ценным игроком сезона в МЛС. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.