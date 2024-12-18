Тренер «Челси»: Мы поддерживаем Мудрика и доверяем ему

«У нас есть заявление от клуба. Добавить нечего. Мы поддерживаем Мишу и доверяем ему. Мы предлагаем общую поддержку. Он игрок “Челси”. Это мой долг — быть в контакте с ним», — приводит слова Марески журналист Бен Джейкобс.
О положительном допинг-тесте футболиста стало известно 17 декабря. В его допинг-пробе «А» было найдено запрещенное вещество. В ближайшие дни ожидается вскрытие пробы «B». Если вторая проба окажется положительной, то Мудрику грозит четырехлетняя дисквалификация. Сейчас неизвестно, какое именно запрещенное вещество нашли у игрока, однако, СМИ предполагают, что это может быть мельдоний.
Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года из донецкого «Шахтера». Сумма трансфера с учетом бонусов составила 100 млн евро, благодаря чему украинец стал четвертым самым дорогим игроком в истории лондонцев. Всего Мудрик провел за «Челси» 73 матча, в которых забил десять мячей и отдал девять голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2031 года.
Последний раз Мудрик играл за «Челси» 28 ноября в выездной игре против «Хайденхайма» (2:0) в Лиге конференций, где сумел отличиться забитым мячом. Через три дня он попал в заявку лондонцев на матч АПЛ против «Астон Виллы», после чего выбыл из состава из-за болезни.