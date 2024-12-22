Матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» 22 декабря 2024 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 19:30 мск и пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Текстовая трансляция встречи появится на сайте Спорт Mail. Посмотреть прямую трансляцию встречи не получится, так как официально в России матчи Английской Премьер-лиги не показывают.
«Ливерпуль» подходит к матчу в статусе лидера турнирной таблицы чемпионата Англии. Команда Арне Слота имеет в активе 36 очков и опережает идущий на втором месте «Челси» на два балла. «Ливерпуль» в текущем сезоне одержал 11 побед в АПЛ и потерпел лишь одно поражение. В последних трех турах мерсисайдцы дважды сыграли вничью и разгромили «Манчестер Сити» со счетом 3:0.
В текущем сезоне АПЛ «Тоттенхэм» располагается на 10-м месте в турнирной таблице с 23 очками. В последних трех турах шпоры потерпели два поражения и крупно обыграли «Саутгемптон» (5:0). Напомним, что в четверг, 19 декабря, команда Ангелоса Постекоглу обыграла «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка английской лиги (4:3). В полуфинале турнира шпоры сыграют с «Ливерпулем».
В рамках чемпионата Англии команды встречались между собой 66 раз. В 34 матчах сильнее были игроки «Ливерпуля», «Тоттенхэм» одержал победу в 15 встречах. В последних пяти матчах мерсисайдцы обыграли шпор трижды, один раз сыграв вничью и потерпев одно поражение.