Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» 22 декабря 2024 года: когда начало и где смотреть

В воскресенье, 22 декабря, в рамках 17-го тура чемпионата Англии по футболу «Тоттенхэм» примет «Ливерпуль».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Stu Forster/Getty Images

Матч начнется в 19:30 мск и пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Текстовая трансляция встречи появится на сайте Спорт Mail. Посмотреть прямую трансляцию встречи не получится, так как официально в России матчи Английской Премьер-лиги не показывают.

«Ливерпуль» подходит к матчу в статусе лидера турнирной таблицы чемпионата Англии. Команда Арне Слота имеет в активе 36 очков и опережает идущий на втором месте «Челси» на два балла. «Ливерпуль» в текущем сезоне одержал 11 побед в АПЛ и потерпел лишь одно поражение. В последних трех турах мерсисайдцы дважды сыграли вничью и разгромили «Манчестер Сити» со счетом 3:0.

В текущем сезоне АПЛ «Тоттенхэм» располагается на 10-м месте в турнирной таблице с 23 очками. В последних трех турах шпоры потерпели два поражения и крупно обыграли «Саутгемптон» (5:0). Напомним, что в четверг, 19 декабря, команда Ангелоса Постекоглу обыграла «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка английской лиги (4:3). В полуфинале турнира шпоры сыграют с «Ливерпулем».

В рамках чемпионата Англии команды встречались между собой 66 раз. В 34 матчах сильнее были игроки «Ливерпуля», «Тоттенхэм» одержал победу в 15 встречах. В последних пяти матчах мерсисайдцы обыграли шпор трижды, один раз сыграв вничью и потерпев одно поражение.

Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Чемпионат Англии: таблица и календарь