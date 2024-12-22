Матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» 22 декабря 2024 года: когда начало и где смотреть

«Ливерпуль» подходит к матчу в статусе лидера турнирной таблицы чемпионата Англии. Команда Арне Слота имеет в активе 36 очков и опережает идущий на втором месте «Челси» на два балла. «Ливерпуль» в текущем сезоне одержал 11 побед в АПЛ и потерпел лишь одно поражение. В последних трех турах мерсисайдцы дважды сыграли вничью и разгромили «Манчестер Сити» со счетом 3:0.