«Ман Юнайтед» впервые встретит Рождество в нижней половине таблицы АПЛ

В 17-м туре манкуниканцы дома уступили «Борнмуту» (0:3). На данный момент команда Рубена Аморима занимает 13-е место, набрав 22 очка. Таким образом, впервые в истории АПЛ (с 1992 года) манкунианцы подошли к католическому Рождеству в нижней половине таблицы.