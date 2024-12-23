«Ман Юнайтед» впервые встретит Рождество в нижней половине таблицы АПЛ

В 17-м туре манкуниканцы дома уступили «Борнмуту» (0:3). На данный момент команда Рубена Аморима занимает 13-е место, набрав 22 очка. Таким образом, впервые в истории АПЛ (с 1992 года) манкунианцы подошли к католическому Рождеству в нижней половине таблицы.
Перед Рождеством-1989 «Манчестер Юнайтед» с аналогичным количеством очков находились на 12-м месте. В сезоне-1989/90 «красные дьяволы» финишировали в чемпионате на 13-й строчке.
В четверг, 26 декабря, «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном». Начало матча — в 20:30 по московскому времени.