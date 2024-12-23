Гвардиола: мы побили все рекорды, теперь ставим антирекорды

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За восемь лет он завоевал с «горожанами» 17 трофеев, в том числе шесть раз выигрывал АПЛ, дважды побеждал в Кубке Англии и один раз — в Лиге чемпионов. В ноябре этого года «Манчестер Сити» продлил контракт с Гвардиолой до лета 2027 года.