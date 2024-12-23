Гвардиола: мы побили все рекорды, теперь ставим антирекорды

В субботу, 21 декабря, «горожане» на выезде уступили «Астон Вилле» (1:2). Команда Гвардиолы проиграла 9 из 12 матчей во всех турнирах.
«Мы побили все рекорды. Теперь мы начинаем ставить другие рекорды, с другой стороны — антирекорды. К сожалению, это правда», — сказал Гвардиола после матча.
Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За восемь лет он завоевал с «горожанами» 17 трофеев, в том числе шесть раз выигрывал АПЛ, дважды побеждал в Кубке Англии и один раз — в Лиге чемпионов. В ноябре этого года «Манчестер Сити» продлил контракт с Гвардиолой до лета 2027 года.
«Манчестер Сити» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 12 очков. В четверг, 26 декабря, «горожане» дома сыграют с «Эвертоном». Начало матча — в 15:30 по московскому времени.