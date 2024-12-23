Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гвардиола: мы побили все рекорды, теперь ставим антирекорды

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал неудачное выступление команды в последних матчах.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В субботу, 21 декабря, «горожане» на выезде уступили «Астон Вилле» (1:2). Команда Гвардиолы проиграла 9 из 12 матчей во всех турнирах.

«Мы побили все рекорды. Теперь мы начинаем ставить другие рекорды, с другой стороны — антирекорды. К сожалению, это правда», — сказал Гвардиола после матча.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За восемь лет он завоевал с «горожанами» 17 трофеев, в том числе шесть раз выигрывал АПЛ, дважды побеждал в Кубке Англии и один раз — в Лиге чемпионов. В ноябре этого года «Манчестер Сити» продлил контракт с Гвардиолой до лета 2027 года.

«Манчестер Сити» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 12 очков. В четверг, 26 декабря, «горожане» дома сыграют с «Эвертоном». Начало матча — в 15:30 по московскому времени.

Манчестер Сити
Чемпионат Англии: таблица и календарь