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Слот: «Ливерпуль» провел с «Тоттенхэмом» лучшую игру на выезде

22 декабря в рамках 17-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» одержал в Лондоне яркую победу со счетом 6:3.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Тоттенхэмом».

«Это было очень мощно. Возможно, это было наше лучшее выступление на выезде, хотя мне понравилось то, что я увидел в матче с “Манчестер Юнайтед”. Полное доминирование. Это была также очень хорошая выездная игра. Думаю, мы могли забить больше голов в этой встрече. Нельзя забивать при каждой опасности, хотя, я думаю, “Тоттенхэм” именно это и сделал!» — приводит слова Слота Sky Sports.

После победы мерсисайдцы упрочили лидерство в турнирной таблице. Теперь «красные» опережают идущий вторым «Челси» на четыре очка, имея при этом один матч в запасе. В следующем туре «Ливерпуль» дома сыграет с «Лестером». Встреча пройдёт 26 декабря.

Тоттенхэм Хотспур
3:6
Первый тайм: 1:3
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 17
22.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Tottenham Hotspur Stadium
Главные тренеры
Ангелос Постекоглу
Арне Слот
Голы
Тоттенхэм Хотспур
Джеймс Мэддисон
41′
Деян Кулушевски
(Доминик Соланке)
72′
Доминик Соланке
(Бреннан Джонсон)
83′
Ливерпуль
Луис Диас
(Трент Александр-Арнолд)
23′
Алексис Макаллистер
36′
Доминик Собослаи
(Мохамед Салах)
45+1′
Мохамед Салах
54′
Мохамед Салах
(Доминик Собослаи)
61′
Луис Диас
(Мохамед Салах)
85′
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
20
Фрэйзер Форстер
6
Раду Дрэгушин
23
Педро Порро
24
Джед Спенс
8
Ив Биссума
14
Арчи Грэй
19
Доминик Соланке
21
Деян Кулушевски
10
Джеймс Мэддисон
58′
15
Лукас Бергвалль
79′
29
Пап Метар Сарр
58′
22
Бреннан Джонсон
7
Сон Хын Мин
82′
16
Тимо Вернер
Ливерпуль
1
Алиссон
2
Джо Гомес
4
Виргил ван Дейк
26
Эндрю Робертсон
66
Трент Александр-Арнолд
8
Доминик Собослаи
52′
38
Райан Гравенберх
10
Алексис Макаллистер
68′
17
Кертис Джонс
7
Луис Диас
87′
19
Харви Эллиотт
11
Мохамед Салах
87′
9
Дарвин Нуньес
18
Коди Гакпо
31′
68′
20
Диогу Жота
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
24
5
Удары в створ
12
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
5
7
Фолы
9
4
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Сэмюэл Бэрротт
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Чемпионат Англии: таблица и календарь