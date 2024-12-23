Слот: «Ливерпуль» провел с «Тоттенхэмом» лучшую игру на выезде

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Тоттенхэмом».
«Это было очень мощно. Возможно, это было наше лучшее выступление на выезде, хотя мне понравилось то, что я увидел в матче с “Манчестер Юнайтед”. Полное доминирование. Это была также очень хорошая выездная игра. Думаю, мы могли забить больше голов в этой встрече. Нельзя забивать при каждой опасности, хотя, я думаю, “Тоттенхэм” именно это и сделал!» — приводит слова Слота Sky Sports.
После победы мерсисайдцы упрочили лидерство в турнирной таблице. Теперь «красные» опережают идущий вторым «Челси» на четыре очка, имея при этом один матч в запасе. В следующем туре «Ливерпуль» дома сыграет с «Лестером». Встреча пройдёт 26 декабря.