Слот: «Ливерпуль» провел с «Тоттенхэмом» лучшую игру на выезде

«Это было очень мощно. Возможно, это было наше лучшее выступление на выезде, хотя мне понравилось то, что я увидел в матче с “Манчестер Юнайтед”. Полное доминирование. Это была также очень хорошая выездная игра. Думаю, мы могли забить больше голов в этой встрече. Нельзя забивать при каждой опасности, хотя, я думаю, “Тоттенхэм” именно это и сделал!» — приводит слова Слота Sky Sports.