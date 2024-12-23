Чемпиона мира по футболу уволили из итальянского клуба

В 17‑м туре чемпионата Италии «Монца» дома уступила «Ювентусу» со счетом 1:2. Клуб занимает последнее, 20‑е место в таблице, набрав десять очков. Неста возглавил «Монцу» в июле 2024 года. В чемпионате Италии команда под руководством итальянца выиграла один матч, семь раз сыграла вничью и потерпела девять поражений.
Во время игровой карьеры Алессандро Неста считался одним из лучших центральных защитников мира. Большую часть карьеры он провел в «Лацио» и «Милане». В 2006 году в составе сборной Италии Алессандро стал чемпионом мира. По окончании карьеры футболиста, Неста возглавлял «Перуджу», «Фрозиноне» и «Реджану»,
По данным La Gazzetta dello Sport, Несту может сменить бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти. В 2022-м итальянский специалист был временно исполняющим обязанности главного тренера «Вероны».
38-летний Сальваторе Боккетти выступал в России с 2010-го по 2019 год. В общей сложности в РПЛ защитник провел 147 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал 4 результативные передачи. Помимо «Спартака» и «Рубина», Боккетти играл в таких клубах как «Асколи», «Виртус Ланчано», «Фрозиноне», «Дженоа», «Милан», «Верона» и «Пескара». В его активе 5 матчей за сборную Италии.