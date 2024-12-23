Чемпиона мира по футболу уволили из итальянского клуба

38-летний Сальваторе Боккетти выступал в России с 2010-го по 2019 год. В общей сложности в РПЛ защитник провел 147 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал 4 результативные передачи. Помимо «Спартака» и «Рубина», Боккетти играл в таких клубах как «Асколи», «Виртус Ланчано», «Фрозиноне», «Дженоа», «Милан», «Верона» и «Пескара». В его активе 5 матчей за сборную Италии.