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«Валенсия» уволила легенду клуба с поста главного тренера

В данный момент команда занимает предпоследнее 19-е место в таблице Ла Лиги.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AFP 2023

«Валенсия» объявила об уходе Рубена Барахи с поста главного тренера.

«Динамика результатов в этом сезоне потребовала принятия решения, которое было очень непростым, но которое было принято с целью переломить ситуацию и добиться лучших результатов», — говорится в заявлении клуба.

22 декабря «летучие мыши» на своем поле сыграли вничью с «Алавесом» (2:2) в матче 18‑го тура чемпионата Испании. Команда с 12 очками в активе занимает 19‑е место в турнирной таблице. 49-летний Бараха возглавил «Валенсию» в феврале 2023 года и тогда завершил национальный чемпионат на 16-й строчке, а в прошлом сезоне «летучие мыши» стали девятыми.

Рубен Бараха, во время игровой карьеры игравший на позиции центрального полузащитника, выступал в составе «Валенсии» с 2000-го по 2010 год. Вместе с клубом дважды побеждал в чемпионате Испании, становился обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, национального кубка, а также играл в финале Лиги чемпионов.

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