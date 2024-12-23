«Валенсия» уволила легенду клуба с поста главного тренера

22 декабря «летучие мыши» на своем поле сыграли вничью с «Алавесом» (2:2) в матче 18‑го тура чемпионата Испании. Команда с 12 очками в активе занимает 19‑е место в турнирной таблице. 49-летний Бараха возглавил «Валенсию» в феврале 2023 года и тогда завершил национальный чемпионат на 16-й строчке, а в прошлом сезоне «летучие мыши» стали девятыми.