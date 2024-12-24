Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роналду чуть не сломал руку Mr Beast во время челленджа

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду поучаствовал в челлендже с самым популярным Youtube-блогером Mr Beast.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Mr Beast и Роналду выполняли разные испытания на поле. В одном из них Роналду проверял, сколько голкиперов могут отбить его удар с пенальти. Mr Beast выступил в роли вратаря, когда на линии стояли три человека, Роналду выполнил удар, а Mr Beast попытался отразить пенальти, подставив руку. После эпизода блогер отметил, что попадание по руке было сильным и он думает, что у него сломана рука.

По итогам челленджа Роналду забил мяч, когда на линии ворот находились четыре человека.

Напомним, Роналду перешел в «Аль-Наср» зимой 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Нападающий принял участие в 83 матчах команды во всех турнирах, забив 74 гола и сделав 18 результативных передач.

Ранее интернет-портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость 39-летнего Роналду. Стоимость футболиста была снижена на 3 миллиона евро. Теперь нападающий «Аль-Насра», которому в феврале 2025 года исполнится 40 лет, оценивается в 12 миллионов евро. Это самый низкий показатель в карьере пятикратного обладателя «Золотого мяча», стоимость Криштиану на пике составляла 120 миллионов евро.