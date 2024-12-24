Роналду чуть не сломал руку Mr Beast во время челленджа

Mr Beast и Роналду выполняли разные испытания на поле. В одном из них Роналду проверял, сколько голкиперов могут отбить его удар с пенальти. Mr Beast выступил в роли вратаря, когда на линии стояли три человека, Роналду выполнил удар, а Mr Beast попытался отразить пенальти, подставив руку. После эпизода блогер отметил, что попадание по руке было сильным и он думает, что у него сломана рука.