Роналду чуть не сломал руку Mr Beast во время челленджа

Mr Beast и Роналду выполняли разные испытания на поле. В одном из них Роналду проверял, сколько голкиперов могут отбить его удар с пенальти. Mr Beast выступил в роли вратаря, когда на линии стояли три человека, Роналду выполнил удар, а Mr Beast попытался отразить пенальти, подставив руку. После эпизода блогер отметил, что попадание по руке было сильным и он думает, что у него сломана рука.
По итогам челленджа Роналду забил мяч, когда на линии ворот находились четыре человека.
Напомним, Роналду перешел в «Аль-Наср» зимой 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Нападающий принял участие в 83 матчах команды во всех турнирах, забив 74 гола и сделав 18 результативных передач.
Ранее интернет-портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость 39-летнего Роналду. Стоимость футболиста была снижена на 3 миллиона евро. Теперь нападающий «Аль-Насра», которому в феврале 2025 года исполнится 40 лет, оценивается в 12 миллионов евро. Это самый низкий показатель в карьере пятикратного обладателя «Золотого мяча», стоимость Криштиану на пике составляла 120 миллионов евро.