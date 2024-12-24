В «Ман Сити» намерены изменить половину стартового состава

«Манчестер Сити» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 12 очков. Команда Гвардиолы проиграла 9 из 12 последних матчей во всех турнирах. В четверг, 26 декабря, «горожане» дома сыграют с «Эвертоном». Начало матча — в 15:30 по московскому времени.