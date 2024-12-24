Слуцкий назвал футболистов АПЛ, с которыми поддерживает общение

«У меня есть контакт с игроками. Благо, что я научился говорить по-английски, могу со всеми ими поддерживать контакт. Я спокойно езжу в туры по воспитанникам. Мартин Эдегор мне дает билеты на “Арсенал”, Джаррод Боуэн на “Вест Хэм”, Головин, само собой», — сказал Слуцкий.