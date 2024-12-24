Слуцкий назвал футболистов АПЛ, с которыми поддерживает общение

«У меня есть контакт с игроками. Благо, что я научился говорить по-английски, могу со всеми ими поддерживать контакт. Я спокойно езжу в туры по воспитанникам. Мартин Эдегор мне дает билеты на “Арсенал”, Джаррод Боуэн на “Вест Хэм”, Головин, само собой», — сказал Слуцкий.
Эдегор провел сезон-2018/19 под руководством Слуцкого в «Витессе». Боуэн пересекался со Слуцким в «Халл Сити» в первой половине сезона-2017/18. Головин под руководством Слуцкого дебютировал в ЦСКА в 2014 году и позднее стал игроком основного состава.
Леонид Слуцкий официально возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе 2024 года. В тренерский штаб 53-летнего специалиста вошли Олег Яровинский и бывший защитник сборной России Василий Березуцкий, который в ноябре стал главным тренером азербайджанского «Сабаха».
В феврале Слуцкий выиграл первый трофей с «Шеньхуа», обыграв «Шанхай Порт» (1:0) в матче за Суперкубок Китая. В начале ноября «Шанхай Шеньхуа» выиграл серебряные медали чемпионата Китая, уступив одно очков клубу «Шанхай Порт». «Шэньхуа» показал лучший результат в своей истории в китайской Суперлиге, набрав 77 очков.
Новый сезон в китайской Суперлиге стартует 21 февраля.