Стали известны новые подробности по допинг-делу Михаила Мудрика

«Челси» и сам Мудрик выступили с заявлением, что он никогда сознательно не употреблял никаких запрещённых веществ. Также сообщалось, что на данный момент футболист отстранен от матчей и ожидает результатов пробы В. В случае повторного положительного показателя украинец может быть дисквалифицирован на срок до четырех лет.