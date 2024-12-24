Стали известны новые подробности по допинг-делу Михаила Мудрика

По данным телеграм-канала «ТаТоТаке», атакующий игрок «Челси» Михаил Мудрик сдал положительную допинг-пробу в клубе, а не в сборной Украины, как везде писалось ранее.
По информации источника, после матчей Лиги наций в октябре и ноябре ни один из игроков сборной Украины не сдавал допинг-тест. В сентябре это делали Александр Тимчик и Максим Таловеров — обе пробы дали отрицательный результат. Михаил Мудрик между августовским и ноябрьским контролями никаких проб не сдавал, таким образом, сдать положительную пробу он мог только в составе английского клуба.
«Челси» и сам Мудрик выступили с заявлением, что он никогда сознательно не употреблял никаких запрещённых веществ. Также сообщалось, что на данный момент футболист отстранен от матчей и ожидает результатов пробы В. В случае повторного положительного показателя украинец может быть дисквалифицирован на срок до четырех лет.
Мудрик после выявления допинга обратился к юридической фирме Morgan Sports Law, добившейся сокращения дисквалификации Погба с 4 лет до 18 месяцев.
Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года из донецкого «Шахтера». Сумма трансфера с учетом бонусов составила 100 млн евро, благодаря чему украинец стал четвертым самым дорогим игроком в истории лондонцев. Всего Мудрик провел за «Челси» 73 матча, в которых забил десять мячей и отдал девять голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2031 года.