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Стали известны новые подробности по допинг-делу Михаила Мудрика

О положительном допинг-тесте футболиста стало известно 17 декабря. В его допинг-пробе «А» нашли запрещенное вещество. СМИ предполагают, что это может быть мельдоний.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По данным телеграм-канала «ТаТоТаке», атакующий игрок «Челси» Михаил Мудрик сдал положительную допинг-пробу в клубе, а не в сборной Украины, как везде писалось ранее.

По информации источника, после матчей Лиги наций в октябре и ноябре ни один из игроков сборной Украины не сдавал допинг-тест. В сентябре это делали Александр Тимчик и Максим Таловеров — обе пробы дали отрицательный результат. Михаил Мудрик между августовским и ноябрьским контролями никаких проб не сдавал, таким образом, сдать положительную пробу он мог только в составе английского клуба.

«Челси» и сам Мудрик выступили с заявлением, что он никогда сознательно не употреблял никаких запрещённых веществ. Также сообщалось, что на данный момент футболист отстранен от матчей и ожидает результатов пробы В. В случае повторного положительного показателя украинец может быть дисквалифицирован на срок до четырех лет.

Мудрик после выявления допинга обратился к юридической фирме Morgan Sports Law, добившейся сокращения дисквалификации Погба с 4 лет до 18 месяцев.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года из донецкого «Шахтера». Сумма трансфера с учетом бонусов составила 100 млн евро, благодаря чему украинец стал четвертым самым дорогим игроком в истории лондонцев. Всего Мудрик провел за «Челси» 73 матча, в которых забил десять мячей и отдал девять голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2031 года.

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