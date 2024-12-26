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Гвардиола закрыл игроков «Ман Сити» на базе после Рождества

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола закрыл команду на базе в ночь перед домашней игрой 18-го тура АПЛ против «Эвертона». Об этом сообщает Daily Mail.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча состоится в четверг, 26 декабря — на следующий день после католического Рождества. Гвардиола принял это решение на фоне длительной серии неудачных результатов — «горожане» проиграли 9 из 12 последних матчей во всех турнирах.

Футбол
Англия 2024/2025
Тур 18, 26.12.2024, 15:30
Манчестер Сити
-
Эвертон
-

«Надеюсь, им хочется быть здесь, потому что это их работа», — сказал Гвардиола.

Игроки «Манчестер Сити» получили возможность провести первую половину дня 25 декабря со своими близкими, после чего они заехали на базу, где провели предматчевую тренировку.

«Манчестер Сити» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 12 очков.

Матч с «Эвертоном» начнется в 15:30 по московскому времени.

Астон Вилла
2:1
Первый тайм: 1:0
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 17
21.12.2024, 15:30 (МСК UTC+3)
Villa Park, 42345 зрителей
Главные тренеры
Унаи Эмери
Хосеп Гвардиола
Голы
Астон Вилла
Джон Дуран
(Морган Роджерс)
16′
Морган Роджерс
(Джон Макгинн)
65′
Манчестер Сити
Фил Фоден
90+3′
Составы команд
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
45+2′
2
Мэтти Кэш
37′
4
Эзри Конса
12
Люка Динь
14
Пау Торрес
7
Джон Макгинн
90+4′
8
Юри Тилеманс
24
Амаду Онана
44
Бубакар Камара
9
Джон Дуран
80′
11
Олли Уоткинс
27
Морган Роджерс
90′
10
Эмилиано Буэндия
Манчестер Сити
18
Штефан Ортега
24
Йошко Гвардиол
84′
25
Мануэль Аканджи
82
Рико Льюис
47′
20
Бернарду Силва
9
Эрлин Бреут Холанн
10
Джек Грилиш
87′
47
Фил Фоден
5
Джон Стоунс
46′
2
Кайл Уокер
8
Матео Ковачич
84′
11
Жереми Доку
19
Илкай Гюндоган
73′
26
Савио
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
12
6
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
4
14
Фолы
7
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Эвертон
Чемпионат Англии: таблица и календарь