Гвардиола закрыл игроков «Ман Сити» на базе после Рождества

Встреча состоится в четверг, 26 декабря — на следующий день после католического Рождества. Гвардиола принял это решение на фоне длительной серии неудачных результатов — «горожане» проиграли 9 из 12 последних матчей во всех турнирах.
«Надеюсь, им хочется быть здесь, потому что это их работа», — сказал Гвардиола.
Игроки «Манчестер Сити» получили возможность провести первую половину дня 25 декабря со своими близкими, после чего они заехали на базу, где провели предматчевую тренировку.
«Манчестер Сити» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 12 очков.
Матч с «Эвертоном» начнется в 15:30 по московскому времени.