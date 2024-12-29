Матч «Милан» — «Рома» 29 декабря 2024 года: где смотреть и кто фаворит

«Рома» явно находится в кризисе — еще не закончился первый круг первенства, а команда уже дважды сменила главного тренера. Уже после 4-го тура в отставку был отправлен Даниэле Де Росси. Причиной подобного решения со стороны руководства стал старт без побед и 16-е место в Серии А. На смену легенде желто-красных пришел Иван Юрич, однако хорват проработал два месяца и ушел с худшим показателем набранных очков в клубной истории. После чего руководители «Ромы» возложили надежды на сверхопытного специалиста — Клаудио Раньери. 73-летний тренер уже в третий раз возглавил столичный клуб, более того — он является воспитанником «волков». Раньери не сразу, но удалось изменить ситуацию — в декабре клуб одержал уже 4 крупные победы (с «Лечче» и «Пармой» в Серии А, «Сампдорией» в Кубке Италии и «Брагой» в Лиге Европы). На данный момент «Рома» находится на 10-м месте в турнирной таблице.