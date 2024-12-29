Матч «Милан» — «Рома» 29 декабря 2024 года: где смотреть и кто фаворит

Гранды итальянского футбола проводят первую половину чемпионата не лучшим образом. Обе команды будут стараться преодолеть кризис и добыть три очка во встрече с принципиальным соперником. Матч на легендарном стадионе «Сан-Сиро» начнется в 22:45 по московскому времени.
Матч «Милан» — «Рома» в прямом эфире можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Трансляция начнется в 22:35 мск.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
«Милан» занимает 8-ю строчку в турнирной таблице и отстает от лидирующей «Аталанты» на целых 15 очков. Паулу Фонсека, работающий с командой с лета 2024 года, по слухам, находится на грани увольнения — боссы команды при увольнении Стефано Пиоли и заключении контракта с португальцем рассчитывали на борьбу за скудетто. Результаты в чемпионате Италии, а также игра, демонстрируемая красно-черными, не устраивают и болельщиков команды. При этом миланцы демонстрируют неплохие результаты в Лиге чемпионов. Победы над «Реалом», «Брюгге» и «Слованом» подняли команду на тринадцатую позицию в общем зачете и практически гарантировали команде попадание в топ-24 и выход в следующую стадию самого престижного еврокубка.
«Рома» явно находится в кризисе — еще не закончился первый круг первенства, а команда уже дважды сменила главного тренера. Уже после 4-го тура в отставку был отправлен Даниэле Де Росси. Причиной подобного решения со стороны руководства стал старт без побед и 16-е место в Серии А. На смену легенде желто-красных пришел Иван Юрич, однако хорват проработал два месяца и ушел с худшим показателем набранных очков в клубной истории. После чего руководители «Ромы» возложили надежды на сверхопытного специалиста — Клаудио Раньери. 73-летний тренер уже в третий раз возглавил столичный клуб, более того — он является воспитанником «волков». Раньери не сразу, но удалось изменить ситуацию — в декабре клуб одержал уже 4 крупные победы (с «Лечче» и «Пармой» в Серии А, «Сампдорией» в Кубке Италии и «Брагой» в Лиге Европы). На данный момент «Рома» находится на 10-м месте в турнирной таблице.
В XXI веке «Милан» чаще побеждал в матчах с «Ромой» в чемпионате Италии, однако в двух последних встречах столичная команда дважды была сильнее красно-черных. В апреле в четвертьфинале Лиги Европы «волки» одолели соперника и дома, и на «Сан-Сиро» (1:0, 2:1).
Букмекеры отдают небольшое предпочтение команде Пауло Фонсеки, при этом аналитики считают, что одна из главных встреч 18-го тура Серии A вряд ли получится результативной.