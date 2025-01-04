Модрич побил 58-летний рекорд Пушкаша в «Реале»

В выездном матче перенесенного 12-го тура Ла Лиги против «Валенсии» (2:1) Модрич отличился забитым мячом спустя пять минут после выхода на замену. Хорват отличился в возрасте 39 лет и 116 дней, на 101 день превзойдя рекорд легендарного Ференца Пушкаша, который держался с 1966 года.