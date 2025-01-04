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Модрич побил 58-летний рекорд Пушкаша в «Реале»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич стал самым возрастным автором гола в истории мадридского клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В выездном матче перенесенного 12-го тура Ла Лиги против «Валенсии» (2:1) Модрич отличился забитым мячом спустя пять минут после выхода на замену. Хорват отличился в возрасте 39 лет и 116 дней, на 101 день превзойдя рекорд легендарного Ференца Пушкаша, который держался с 1966 года.

Мяч в ворота «Валенсии» стал для Модрича первым в текущем сезоне. Он провел за клуб 26 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Контракт Модрича с мадридским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая «Атлетико» на два очка. В следующем туре, который пройдет 19 января, «Реал» дома сыграет с «Лас-Пальмасом».

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