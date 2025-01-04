Винисиуса могут дисквалифицировать на 12 матчей

На 79-й минуте Винисиус сзади толкнул в шею вратаря «Валенсии» Столе Димитриевски и получил красную карточку. Главный арбитр встречи Сесар Сото Градо отметил в протоколе действия бразильца как агрессивные. Согласно регламенту Ла Лиги, агрессивное поведение игрока без попытки сыграть в мяч наказывается дисквалификацией на срок от 4 до 12 матчей.
Отмечается, что это первые подобные действия Винисиуса и, вероятно, он получит за них минимальное наказание. Таким образом, бразилец может пропустить матч против «Депортива Минера» в Кубке Испании, а также полуфинал Суперкубка страны с «Мальоркой» и потенциальный финал турнира против «Барселоны» или «Атлетика».
Примечательно, что это вторая красная карточка Винисиуса за 286 матчей за «Реал». Первая красная карточка была показана в мае 2023 года также в матче против «Валенсии», но впоследствии была аннулирована.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после матча заявил, что клуб планирует подать апелляцию на красную карточку Винисиуса.
«Мы собираемся подать апелляцию на удаление. Не знаю, примут ли ее. Мы думали, что это не красная. Победа справедливая, первый тайм мы отыграли плохо, без баланса, второй тайм прошел очень хорошо, несмотря на все трудности… Думаю, все заслужено. До реакции Винисиуса было касание вратаря, потом толчок Вини, двумя желтыми карточками эпизод был бы исчерпан», — сказал Анчелотти.
«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая «Атлетико» на два очка. В следующем туре, который пройдет 19 января, «Реал» дома сыграет с «Лас-Пальмасом».