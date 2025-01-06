Луис Суарес помог предотвратить самоубийство

Во время отпуска в Уругвае Суареса привлекли к спасательной операции сотрудники правопорядка. 49-летний мужчина, испытывающий проблемы личного характера, забрался с веревкой на дерево, на высоту шесть метров и собирался свести счеты с жизнью. Сотрудники полиции связались с Суаресом, который находился недалеко от места событий. Футболист откликнулся на призыв о помощи, приехал на место происшествия и несколько часов разговаривал с мужчиной, пытаясь предотвратить трагедию.