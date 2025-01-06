Луис Суарес помог предотвратить самоубийство

Во время отпуска в Уругвае Суареса привлекли к спасательной операции сотрудники правопорядка. 49-летний мужчина, испытывающий проблемы личного характера, забрался с веревкой на дерево, на высоту шесть метров и собирался свести счеты с жизнью. Сотрудники полиции связались с Суаресом, который находился недалеко от места событий. Футболист откликнулся на призыв о помощи, приехал на место происшествия и несколько часов разговаривал с мужчиной, пытаясь предотвратить трагедию.
В итоге мужчина послушал Суареса и полицейских. После того, как он спустился с дерева его отправили на обследование в больницу.
Луис Суарес перешел в «Интер Майами» зимой 2024 года. В составе клуба из штата Флорида нападающий провел 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 25 забитыми мячами и 12 результативными передачами.
В сентябре Суарес объявил о завершении карьеры в сборной Уругвая. Футболист дебютировал в национальной команде в феврале 2007 года. Он провел за сборную Уругвая 143 матча, в которых забил 69 голов. Суарес является лучшим бомбардиром в истории сборной, а также занимает второе место по числу сыгранных матчей, уступая по этому показателю защитнику Диего Годину (161).