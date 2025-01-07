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Экс-игрок «Анжи» живет на базе «Реала» из-за развода с женой

Знаменитый в прошлом бразильский защитник Роберто Карлос расстался с женой после 15 лет брака.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AFP 2023

Как сообщает El Mundo, экс-игрок «Реала» разводится с супругой Марианой Луккон. Пара состояла в браке с 2009 года, у них родились две дочери. Ранее 51-летний Роберто Карлос признавался, что является отцом 11 детей от разных женщин.

В настоящий момент Роберто Карлос, работающий в структуре клуба, вынужден жить на базе «Реала» в Вальдебебасе, так как в одном из двух его домов в Испании живет его супруга, а в другом — ее родственники. Отмечается, что бракоразводный процесс будет сложным, поскольку супругам предстоит раздел состояния, оцениваемого примерно в 160 миллионов евро.

Роберто Карлос — чемпион мира 2002 года, серебряный призер чемпионата мира 1998 года. Бразилец выступал на родине за «Униан Сан-Жуан», «Атлетико Минейро», «Палмейрас» и «Коринтианс», а также за миланский «Интер», «Реал», «Фенербахче» и индийский «Дели Дайнамос». С 2011-го по 2012 год чемпион мира играл за махачкалинский «Анжи», за который провел 28 матчей — 5 голов и 3 результативные передачи.

Реал
Бразилия