Экс-игрок «Анжи» живет на базе «Реала» из-за развода с женой

В настоящий момент Роберто Карлос, работающий в структуре клуба, вынужден жить на базе «Реала» в Вальдебебасе, так как в одном из двух его домов в Испании живет его супруга, а в другом — ее родственники. Отмечается, что бракоразводный процесс будет сложным, поскольку супругам предстоит раздел состояния, оцениваемого примерно в 160 миллионов евро.