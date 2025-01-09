Игрок «Тоттенхэма» потерял сознание в матче с «Ливерпулем»

На восьмой минуте матча 27-летний уругваец попытался сыграть головой после подачи углового, но не попал по мячу и неудачно упал, ударившись головой об газон. Врачи в течение десяти минут оказывали игроку помощь, после чего на носилках и в кислородной маске унесли его с поля. Вместо Бентанкура на поле вышел нападающий Бреннан Джонсон.