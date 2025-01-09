Игрок «Тоттенхэма» потерял сознание в матче с «Ливерпулем»

На восьмой минуте матча 27-летний уругваец попытался сыграть головой после подачи углового, но не попал по мячу и неудачно упал, ударившись головой об газон. Врачи в течение десяти минут оказывали игроку помощь, после чего на носилках и в кислородной маске унесли его с поля. Вместо Бентанкура на поле вышел нападающий Бреннан Джонсон.
Позднее стало известно, что Бентанкур пришел в себя. Он был доставлен в больницу для углубленного обследования. Находясь в больничной палате, Бентанкур опубликовал пост в соцсетях, в котором рассказал о своем состоянии.
«Все хорошо, парни! Спасибо за сообщения! Поздравляю с победой», — написал Бентанкур.
В текущем сезоне Бентанкур провел 20 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. В конце декабря уругваец отбыл семиматчевую дисквалификацию за расистскую шутку в адрес южнокорейского одноклубника Сон Хын Мина.
«Тоттенхэм» одержал первую победу в 2025 году и прервал 25-матчевую беспроигрышную серию «Ливерпуля». Ответный матч пройдет на «Энфилде» 6 февраля.