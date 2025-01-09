Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игрок «Тоттенхэма» потерял сознание в матче с «Ливерпулем»

Полузащитник «Тоттенхэм» Родриго Бентанкур потерял сознание в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги против «Ливерпуля» (1:0).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

На восьмой минуте матча 27-летний уругваец попытался сыграть головой после подачи углового, но не попал по мячу и неудачно упал, ударившись головой об газон. Врачи в течение десяти минут оказывали игроку помощь, после чего на носилках и в кислородной маске унесли его с поля. Вместо Бентанкура на поле вышел нападающий Бреннан Джонсон.

Позднее стало известно, что Бентанкур пришел в себя. Он был доставлен в больницу для углубленного обследования. Находясь в больничной палате, Бентанкур опубликовал пост в соцсетях, в котором рассказал о своем состоянии.

«Все хорошо, парни! Спасибо за сообщения! Поздравляю с победой», — написал Бентанкур.

В текущем сезоне Бентанкур провел 20 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. В конце декабря уругваец отбыл семиматчевую дисквалификацию за расистскую шутку в адрес южнокорейского одноклубника Сон Хын Мина.

«Тоттенхэм» одержал первую победу в 2025 году и прервал 25-матчевую беспроигрышную серию «Ливерпуля». Ответный матч пройдет на «Энфилде» 6 февраля.

Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Чемпионат Англии: таблица и календарь