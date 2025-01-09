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Модрич пропустит полуфинальный матч за Суперкубок Испании

Полузащитник «Реала» Лука Модрич не сможет помочь команде в матче ½ финала Суперкубка Испании из-за болезни.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images

Сегодня, 9 января, «Реал» сыграет с «Мальоркой» за выход в финал Суперкубка Испании. Встреча пройдет в Саудовской Аравии на стадионе в городе Джидда.

Лука Модрич пропустит матч из-за вирусного заболевания, сообщает пресс-служба мадридского клуба.

В текущем сезоне хорватский футболист провел за «Реал» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт Модрича с мадридским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

В начале января Модрич побил 58-летний рекорд Пушкаша в «Реале». В выездном матче перенесенного 12-го тура Ла Лиги против «Валенсии» (2:1) Модрич отличился забитым мячом спустя пять минут после выхода на замену. Футболист забил гол в возрасте 39 лет и 116 дней, на 101 день превзойдя рекорд легендарного Ференца Пушкаша, который держался с 1966 года.

Ранее «Барселона» обыграла «Атлетик» со счетом 2:0 и стала первым финалистом турнира. В прошлом году каталонский клуб разгромно уступил «Реалу» в матче за трофей (1:4).

Команда Карло Анчелотти 10 раз выиграла Суперкубок Испании.

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