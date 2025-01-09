В 2024 году Неймар заработал 100 млн, проведя на поле 42 минуты

Бразильский футболист разорвал крестообразные связки в октябре 2023 года. К октябрю Неймар восстановился от травмы, однако повредил подколенное сухожилие в игре азиатской Лиги чемпионов с «Эстеглялем» (3:0).
«Я очень доволен своей карьерой: тем, что удалось сделать, а также клубами, за которые я играл. Очевидно, всегда думаешь, что я мог сделать ещё там-то и там, но это всё часть футбола. Ты никогда не выиграешь все трофеи. Я очень доволен всем, что сделал до сих пор», — сказал Неймар в начале января в интервью CNN.
В течение своей карьеры бразильский футболист выступал за «Сантос», «Барселону», «ПСЖ». Больше всего матчей Неймар провел в составе «Сантоса». Он принял участие в 225 играх во всех турнирах, где забил 136 голов и сделал 64 результативные передачи.
Неймар перешел в «Аль-Хиляль» летом 2023 года. Из-за постоянных травм бразилец провел за саудовский клуб всего семь матчей, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
Неймар дебютировал за сборную Бразилии в августе 2010 года. В составе национальной команды футболист провел 128 матчей и забил 79 голов.