В 2024 году Неймар заработал 100 млн, проведя на поле 42 минуты

«Я очень доволен своей карьерой: тем, что удалось сделать, а также клубами, за которые я играл. Очевидно, всегда думаешь, что я мог сделать ещё там-то и там, но это всё часть футбола. Ты никогда не выиграешь все трофеи. Я очень доволен всем, что сделал до сих пор», — сказал Неймар в начале января в интервью CNN.