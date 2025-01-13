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Аморим — после победы над «Арсеналом»: Байындыр — наш герой

12 января «Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Главным героем встречи стал турецкий вратарь «МЮ» Алтай Байындыр.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Байындыр отразил 11-метровый удар в исполнении Мартина Эдегора в основное время и еще один, на этот раз от Кая Хаверца — в серии пенальти.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об игре вратаря своей команды.

«У Алтая была сложная игра против “Тоттенхэма” в Кубке лиги, но он продолжал делать те же вещи на тренировках, может быть, без улыбки, но продолжал работать, и сегодня он наш герой», — приводит слова Аморима пресс-служба клуба на официальном сайте.

В 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Лестером». Встречи этого этапа турнира пройдут 8—9 февраля.

Алтай Байындыр выходит в составе «красных дьяволов» лишь в кубковых матчах. Основным голкипером «Манчестер Юнайтед» является камерунец Андре Онана.

Манчестер Юнайтед
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