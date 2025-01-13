Аморим — после победы над «Арсеналом»: Байындыр — наш герой

«У Алтая была сложная игра против “Тоттенхэма” в Кубке лиги, но он продолжал делать те же вещи на тренировках, может быть, без улыбки, но продолжал работать, и сегодня он наш герой», — приводит слова Аморима пресс-служба клуба на официальном сайте.