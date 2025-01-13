Аморим — после победы над «Арсеналом»: Байындыр — наш герой

Байындыр отразил 11-метровый удар в исполнении Мартина Эдегора в основное время и еще один, на этот раз от Кая Хаверца — в серии пенальти.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об игре вратаря своей команды.
«У Алтая была сложная игра против “Тоттенхэма” в Кубке лиги, но он продолжал делать те же вещи на тренировках, может быть, без улыбки, но продолжал работать, и сегодня он наш герой», — приводит слова Аморима пресс-служба клуба на официальном сайте.
В 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Лестером». Встречи этого этапа турнира пройдут
Алтай Байындыр выходит в составе «красных дьяволов» лишь в кубковых матчах. Основным голкипером «Манчестер Юнайтед» является камерунец Андре Онана.