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Гвардиола объяснил, почему «Ман Сити» не обыграл «Брентфорд»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал упущенную победу своей команды в матче 21-го тура АПЛ с «Брентфордом» — 2:2.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

«Манчестер Сити» упустил победу над «Брентфордом», ведя 2:0 к 81-й минуте матча Английской Премьер-лиги.

Во втором тайме атакующий полузащитник «горожан» Фил Фоден оформил дубль. Сначала он замкнул подачу Кевина Де Брейне (67-я минута), а затем успешно сыграл на добивании после удара Савиньо (78). В концовке хозяева отыгрались после ударов Йоана Висса (81) и Кристиана Нергора (90+2).

«Мы немного разочарованы. При счете 2:0 нам не удалось удержать лидерство, и, к сожалению, мы не смогли завершить игру победой. Из-за отсутствия центральных защитников, Родри и многих других факторов мы не в лучшей форме и не приняли правильных решений. Ничего страшного, хоть мы и занимаем не лучшее место. К сожалению, мы не смогли победить, но сегодня все было неплохо», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Сити» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 35 очков за 21 матч. Действующие чемпионы Англии отстают от лидирующего «Ливерпуля» на 12 баллов. При этом у «красных» есть еще игра в запасе.

Брентфорд
2:2
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 21
14.01.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Gtech Community Stadium
Главные тренеры
Томас Франк
Хосеп Гвардиола
Голы
Брентфорд
Йоан Висса
(Мадс Роэрслев Расмуссен)
82′
Кристиан Нергор
(Кин Льюис-Поттер)
90+2′
Манчестер Сити
Фил Фоден
(Кевин Де Брейне)
66′
Фил Фоден
78′
Составы команд
Брентфорд
1
Марк Флеккен
4
Сепп ван дер Берг
22
Натан Коллинз
6
Кристиан Нергор
11
Йоан Висса
19
Брайан Мбеумо
23
Кин Льюис-Поттер
24
Миккель Дамсгор
30
Мадс Роэрслев Расмуссен
87′
3
Рико Хенри
8
Матиас Йенсен
68′
7
Кевин Шаде
27
Виталий Янельт
79′
18
Егор Ярмолюк
Манчестер Сити
18
Штефан Ортега
6
Натан Аке
24
Йошко Гвардиол
25
Мануэль Аканджи
17
Кевин Де Брейне
20
Бернарду Силва
27
Матеус Нунес
9
Эрлин Бреут Холанн
26
Савио
8
Матео Ковачич
76′
19
Илкай Гюндоган
47
Фил Фоден
87′
87
Джеймс Макэйти
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
21
6
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
5
4
Фолы
4
4
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Брентфорд
Манчестер Сити
Чемпионат Англии: таблица и календарь