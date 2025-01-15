Гвардиола объяснил, почему «Ман Сити» не обыграл «Брентфорд»

«Манчестер Сити» упустил победу над «Брентфордом», ведя 2:0 к 81-й минуте матча Английской Премьер-лиги.
Во втором тайме атакующий полузащитник «горожан» Фил Фоден оформил дубль. Сначала он замкнул подачу Кевина Де Брейне (67-я минута), а затем успешно сыграл на добивании после удара Савиньо (78). В концовке хозяева отыгрались после ударов Йоана Висса (81) и Кристиана Нергора (90+2).
«Мы немного разочарованы. При счете 2:0 нам не удалось удержать лидерство, и, к сожалению, мы не смогли завершить игру победой. Из-за отсутствия центральных защитников, Родри и многих других факторов мы не в лучшей форме и не приняли правильных решений. Ничего страшного, хоть мы и занимаем не лучшее место. К сожалению, мы не смогли победить, но сегодня все было неплохо», — приводит слова Гвардиолы BBC.
«Манчестер Сити» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 35 очков за 21 матч. Действующие чемпионы Англии отстают от лидирующего «Ливерпуля» на 12 баллов. При этом у «красных» есть еще игра в запасе.