Гвардиола объяснил, почему «Ман Сити» не обыграл «Брентфорд»

«Мы немного разочарованы. При счете 2:0 нам не удалось удержать лидерство, и, к сожалению, мы не смогли завершить игру победой. Из-за отсутствия центральных защитников, Родри и многих других факторов мы не в лучшей форме и не приняли правильных решений. Ничего страшного, хоть мы и занимаем не лучшее место. К сожалению, мы не смогли победить, но сегодня все было неплохо», — приводит слова Гвардиолы BBC.