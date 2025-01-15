СМИ: Роналду станет миноритарным владельцем «Аль-Насра»

По информации источника, по новому контракту с саудовским клубом 39-летний португалец получит пятипроцентную долю в клубе, что сделает его миноритарным владельцем.
На данный момент 75% клуба принадлежит Суверенному фонду Саудовской Аравии (PIF). Еще 25% принадлежат некоммерческой организации «Аль-Наср», которая была создана в 2021 году.
Действующий контракт Роналду с зарплатой 200 млн евро в год истекает по окончании нынешнего сезона. Ожидается, что в ближайшее время звездный португалец продлит контракт на один сезон с сохранением текущей зарплаты.
Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года. 39-летний португалец провел за саудовский клуб 84 матча, в которых забил 75 мячей и сделал 18 голевых передач. В прошлом году Роналду помог «Аль-Насру» стать победителем Арабской лиги чемпионов.
В этом сезоне Роналду провел 20 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал три голевые передачи.
«Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, отставая от «Аль-Хиляля» и «Аль-Иттихада» на девять очков.