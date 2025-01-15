Александр Головин рассказал, где собирается завершить карьеру

«Могу ли я представить, что завершу карьеру в “Монако”? Конечно, могу. Вернее, совсем завершить — нет-нет-нет, это неправильно. Завершать карьеру я буду точно в России, это 100%. Я в любом случае хочу поиграть в России, вернуться в нашу страну, потому что в любом случае очень скучаю по ней. Как бы там ни было, как бы я тут уже ни адаптировался, как бы мне ни было тут хорошо, как бы ко мне ни относились, в любом случае скучаю по своей стране, по нашему менталитету. И доигрывать — не знаю сколько, тяжело загадывать — точно буду в России», — добавил Головин.