Александр Головин рассказал, где собирается завершить карьеру

Воспитанник ЦСКА Александр Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
«Задумывался ли я о переходе в другой европейский клуб? Если это будут супергранды какие-то, тогда буду думать. Условный “Реал”? Да, по такому типу», — цитирует слова Головина «Советский спорт».
«Могу ли я представить, что завершу карьеру в “Монако”? Конечно, могу. Вернее, совсем завершить — нет-нет-нет, это неправильно. Завершать карьеру я буду точно в России, это 100%. Я в любом случае хочу поиграть в России, вернуться в нашу страну, потому что в любом случае очень скучаю по ней. Как бы там ни было, как бы я тут уже ни адаптировался, как бы мне ни было тут хорошо, как бы ко мне ни относились, в любом случае скучаю по своей стране, по нашему менталитету. И доигрывать — не знаю сколько, тяжело загадывать — точно буду в России», — добавил Головин.
14 января «Монако» вылетел из Кубка Франции, уступив «Реймсу» в серии пенальти. Один из лидеров монегасков Александр Головин не был включен в заявку на матч. Ранее сообщалось о том, что Головин травмировался, поэтому ему потребуется время на восстановление.
В сезоне-2024/25 Головин провел за «Монако» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. После 17 туров монегаски с 31 очком занимают третье место в турнирной таблице Лиги 1, отставая от лидирующего «ПСЖ» на 12 баллов.