Матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» 15 января 2025 года: когда начало и кто фаворит

Матч начнется в 23 часа по московскому времени и пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке. Посмотреть прямую трансляцию встречи не получится, так как официально в России матчи Английской Премьер-лиги не показывают.
Матчи между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» считаются самыми острыми из всех лондонских дерби. Первая встреча между этими командами состоялась 19 ноября 1887 года, однако вражда началась с переезда в 1913 году «Арсенала» в округ Хайбери в Северном Лондоне. На данный момент было проведено 196 матчей, в 83 из них победу одержали «канониры», в 61 — «шпоры». В матче первого круга АПЛ «Арсенал» одержал выездную победу с минимальным счетом благодаря голу защитника Габриэла.
«Арсенал» два последних сезона приходил к финишу Премьер-лиги на втором месте после «Манчестер Сити». В этом сезоне дела у коллектива Пепа Гвардиолы идут не очень хорошо, но «канонирам» пока не удалось воспользоваться шансом — отставание от лидирующего «Ливерпуля» на данный момент составляет 7 очков. Команду Микела Артеты преследуют травмы. Надолго выбыли из состава из травм колена защитники Бен Уайт и Такехиро Томиясу, а также нападающий Габриэл Жезус. Другой лидер атак «Арсенала», Букайо Сака, не сможет помочь партнерам как минимум до начала марта. Болельщики команды надеются, что для сохранения шансов на первый с 2004 года титул чемпиона Англии боссы «Арсенала» в зимнее трансферное окно приобретут игроков на проблемные позиции.
«Тоттенхэм Хотспур» находится на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ, заработав 24 очка в 20 матчах. Подопечные Энджа Постекоглу в этом сезоне много забивают (по количеству голов «шпоры» уступают лишь «Ливерпулю»), но испытывают серьезные проблемы в линии защиты. Большинство матчей с участием «Тоттенхэмом» сопровождает большое количество забитых мячей. В дерби с «Арсеналом» точно не сыграют голкиперы Гульельмо Викарио и Фрейзер Форстер, защитники Бен Дэвис, Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро и Дестини Удоги, а также полузащитник Родриго Бентанкур и нападающий Ришарлисон.
По версии букмекеров главным фаворитом встречи считается «Арсенал». По оценке экспертов, шансы на победу «Тоттенхэма» составляют менее 15% вероятности.