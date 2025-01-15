Матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» 15 января 2025 года: когда начало и кто фаворит

«Арсенал» два последних сезона приходил к финишу Премьер-лиги на втором месте после «Манчестер Сити». В этом сезоне дела у коллектива Пепа Гвардиолы идут не очень хорошо, но «канонирам» пока не удалось воспользоваться шансом — отставание от лидирующего «Ливерпуля» на данный момент составляет 7 очков. Команду Микела Артеты преследуют травмы. Надолго выбыли из состава из травм колена защитники Бен Уайт и Такехиро Томиясу, а также нападающий Габриэл Жезус. Другой лидер атак «Арсенала», Букайо Сака, не сможет помочь партнерам как минимум до начала марта. Болельщики команды надеются, что для сохранения шансов на первый с 2004 года титул чемпиона Англии боссы «Арсенала» в зимнее трансферное окно приобретут игроков на проблемные позиции.