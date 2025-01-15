18-летний игрок сборной Беларуси перешел в «Порту»

Трофим Мельниченко выступает на позиции центрального нападающего. За основную команду минского «Динамо» он дебютировал в возрасте 17 лет. В общей сложности Мельниченко провел 37 матчей за клуб, в которых забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач. Вместе с «Динамо» он завоевал чемпионский титул и пробился в общий этап Лиги конференций.