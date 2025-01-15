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18-летний игрок сборной Беларуси перешел в «Порту»

Как сообщает пресс-служба минского «Динамо», воспитанник клуба Трофим Мельниченко подписал контракт с одной из сильнейших команд Португалии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: fcporto.pt

Трофим Мельниченко выступает на позиции центрального нападающего. За основную команду минского «Динамо» он дебютировал в возрасте 17 лет. В общей сложности Мельниченко провел 37 матчей за клуб, в которых забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач. Вместе с «Динамо» он завоевал чемпионский титул и пробился в общий этап Лиги конференций.

В сентябре нападающий дебютировал за национальную команду Беларуси и вошел в историю как самый молодой дебютант сборной — в 17 лет 353 дня в матче с Болгарией.

Португальское издание A Bola сообщило о том, что Трофим Мельниченко подписал контракт с «Порту» на 3,5 года. Представители клуба заявили, что Мельниченко начнет выступления во второй команде.

«Порту» — один из самых титулованных и успешных клубов Португалии, Сине-белые 30 раз становились чемпионами страны и дважды — в 1987 и 2004 годах — побеждали в главном еврокубковом турнире.

Порту
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