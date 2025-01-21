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Главный тренер «МЮ» разбил телевизор после матча с «Брайтоном»

Рубен Аморим очень эмоционально отреагировал на поражение от «Брайтона» в матче 22-го тура Английской Премьер-лиги со счетом 1:3.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает The Athletic, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим повредил большой телевизор в раздевалке команды во время критики своих футболистов после поражения в матче АПЛ.

Отмечается, что обычно португальский специалист молчит после завершения матчей, предпочитая более трезво анализировать ситуацию на следующий день. Поэтому столь резкая реакция Аморима поразила всех очевидцев. По информации источника, телевизор, который использовался для тактических разборов, нуждается в ремонте.

«Возможно, мы худшая команда в истории “Манчестер Юнайтед”. Я знаю, что вам нужны заголовки, но я говорю это, потому что мы должны признать это и изменить ситуацию», — после игры с «Брайтоном» сказала Аморим журналистам.

«Манчестер Юнайтед» провел 11 матчей в чемпионате Англии под руководством Аморима, который руководит командой с ноября 2024 года. За это время «красные дьяволы» потерпели шесть поражений и одержали три победы при двух ничьих. «Манчестер Юнайтед» идет 13-м в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на 12 очков.

Манчестер Юнайтед
1:3
Первый тайм: 1:1
Брайтон
Футбол, Англия, Тур 22
19.01.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Old Trafford
Главные тренеры
Рубен Аморим
Фабиан Хюрцелер
Голы
Манчестер Юнайтед
Бруну Фернандеш
23′
Брайтон
Янкуба Минте
(Каору Митома)
5′
Каору Митома
(Янкуба Минте)
60′
Жоржиньо Рюттер
76′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
4
Маттейс де Лигт
5
Харри Магуайр
90+8′
15
Лени Йоро
90′
20
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
16
Амад Диалло
3
Нуссаир Мазрауи
84′
9
Расмус Хейлунн
25
Мануэль Угарте
61′
64′
43
Тоби Коллайер
37
Кобби Майну
64′
17
Алехандро Гарначо
11
Джошуа Зиркзе
84′
21
Матеус дос Сантос Антони
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
5
Льюис Данк
29
Ян Пол ван Хекке
34
Йоэл Велтман
26
Ясин Айяри
22
Каору Митома
30
Первис Эступиньян
84′
2
Тарик Лэмпти
20
Карлос Балеба
21′
90′
10
Хулио Энкисо
9
Жоау Педру
90′
25
Диего Гомес
17
Янкуба Минте
43′
69′
7
Солли Марч
90+8′
18
Дэнни Уэлбек
69′
14
Жоржиньо Рюттер
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
6
1
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
2
13
Фолы
12
3
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
Брайтон
Чемпионат Англии: таблица и календарь