Главный тренер «МЮ» разбил телевизор после матча с «Брайтоном»

Как сообщает The Athletic, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим повредил большой телевизор в раздевалке команды во время критики своих футболистов после поражения в матче АПЛ.
Отмечается, что обычно португальский специалист молчит после завершения матчей, предпочитая более трезво анализировать ситуацию на следующий день. Поэтому столь резкая реакция Аморима поразила всех очевидцев. По информации источника, телевизор, который использовался для тактических разборов, нуждается в ремонте.
«Возможно, мы худшая команда в истории “Манчестер Юнайтед”. Я знаю, что вам нужны заголовки, но я говорю это, потому что мы должны признать это и изменить ситуацию», — после игры с «Брайтоном» сказала Аморим журналистам.
«Манчестер Юнайтед» провел 11 матчей в чемпионате Англии под руководством Аморима, который руководит командой с ноября 2024 года. За это время «красные дьяволы» потерпели шесть поражений и одержали три победы при двух ничьих. «Манчестер Юнайтед» идет 13-м в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на 12 очков.