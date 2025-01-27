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Аморим пошутил, что постарел на 10 лет в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим 27 января отмечает свое сороколетие.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Сейчас мне не 40… Мне 50! После двух месяцев в “Манчестер Юнайтед” мне исполнилось 50. Для меня большая честь отпраздновать свое 40-летие здесь» — сказал Рубен в интервью ВВС.

Аморим также прокомментировал победу над «Фулхэмом» в матче английской Премьер-лиги.

«Чувство победы и три очка очень важны для нас. Прогресса в игре команды пока нет, и это факт. Но победа помогает нам совершенствоваться. Нам немного не везло в некоторых играх. Сегодня был не лучший матч, но нам удалось победить.

Главное, что у меня есть четкое представление о том, что я хочу сделать. Иногда я расстраиваюсь. Мы хотим играть иначе, и мы будем играть в другом стиле в будущем», — приводит слова Амирима ВВС.

«Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 29 очков за 23 матча.

Фулхэм
0:1
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 23
26.01.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Craven Cottage, 27288 зрителей
Главные тренеры
Марку Силва
Рубен Аморим
Голы
Манчестер Юнайтед
Лисандро Мартинес
78′
Составы команд
Фулхэм
1
Бернд Лено
3
Келвин Басси
5
Йоахим Андерсен
21
Тимоти Кастань
33
Энтони Робинсон
16
Сандер Берге
17
Алекс Ивоби
20
Саша Лукич
83′
10
Том Кэрни
32
Эмил Смит-Роу
82′
18
Андреас Перейра
7
Рауль Хименес
64′
9
Родригу Мунис
8
Харри Уилсон
53′
11
Адама I Траоре
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
5
Харри Магуайр
6
Лисандро Мартинес
20
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
16
Амад Диалло
3
Нуссаир Мазрауи
81′
12
Тайрелл Маласиа
4
Маттейс де Лигт
58′
15
Лени Йоро
25
Мануэль Угарте
73′
76′
43
Тоби Коллайер
9
Расмус Хейлунн
58′
11
Джошуа Зиркзе
17
Алехандро Гарначо
81′
37
Кобби Майну
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
4
3
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
0
7
Фолы
9
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Чемпионат Англии: таблица и календарь