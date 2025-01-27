Аморим пошутил, что постарел на 10 лет в «Манчестер Юнайтед»

«Сейчас мне не 40… Мне 50! После двух месяцев в “Манчестер Юнайтед” мне исполнилось 50. Для меня большая честь отпраздновать свое 40-летие здесь» — сказал Рубен в интервью ВВС.
Аморим также прокомментировал победу над «Фулхэмом» в матче английской Премьер-лиги.
«Чувство победы и три очка очень важны для нас. Прогресса в игре команды пока нет, и это факт. Но победа помогает нам совершенствоваться. Нам немного не везло в некоторых играх. Сегодня был не лучший матч, но нам удалось победить.
Главное, что у меня есть четкое представление о том, что я хочу сделать. Иногда я расстраиваюсь. Мы хотим играть иначе, и мы будем играть в другом стиле в будущем», — приводит слова Амирима ВВС.
«Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 29 очков за 23 матча.