Аморим пошутил, что постарел на 10 лет в «Манчестер Юнайтед»

«Чувство победы и три очка очень важны для нас. Прогресса в игре команды пока нет, и это факт. Но победа помогает нам совершенствоваться. Нам немного не везло в некоторых играх. Сегодня был не лучший матч, но нам удалось победить.



Главное, что у меня есть четкое представление о том, что я хочу сделать. Иногда я расстраиваюсь. Мы хотим играть иначе, и мы будем играть в другом стиле в будущем», — приводит слова Амирима ВВС.