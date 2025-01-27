Индзаги одержал 200 побед быстрее всех тренеров Серии А

Симоне Индзаги возглавляет «Интер» с 2021 года, ранее он работал в римском «Лацио». Под руководством Индзаги миланский клуб стал чемпионом Италии в 2024 году, дважды становился обладателем Кубка страны, а в 2023 году вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил «Манчестер Сити».