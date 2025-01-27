Индзаги одержал 200 побед быстрее всех тренеров Серии А

26 января в матче 22-го тура Серии А «Интер» на выезде разгромил «Лечче» — 4:0. В составе черно-синих отличились Давиде Фраттези, Лаутаро Мартинес, Дензел Думфрис и Мехди Тареми.
Как сообщает Opta Sport, тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги быстрее всех тренеров в истории итальянской Серии А одержал 200 побед. На это 48-летнему специалисту потребовалось 332 матча.
Предыдущий рекорд принадлежал Массимилиано Аллегри, ранее возглавлявшему «Ювентус» и «Милан». 57-летний итальянец одержал свою 200-ю победу в 338-м матче.
Симоне Индзаги возглавляет «Интер» с 2021 года, ранее он работал в римском «Лацио». Под руководством Индзаги миланский клуб стал чемпионом Италии в 2024 году, дважды становился обладателем Кубка страны, а в 2023 году вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил «Манчестер Сити».