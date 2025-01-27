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Гвардиола: Не стоило выпускать Хусанова на матч с «Челси»

20-летний новичок «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов уже на третьей минуте дебютного матча в АПЛ допустил результативную ошибку.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В матче 23-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Челси». В составе «горожан» отличились Йошко Гвардиол, Эрлинг Холанд и Фил Фоден. После неудачной скидки мяча Хусанова счет в матче открыл атакующий игрок «Челси» Нони Мадуэке.

«Хусанова не стоило выпускать на поле — ему нужно было время. Непросто играть против “Челси” в Премьер-лиге, приехав из другой страны, не имея возможности нормально общаться с товарищами по команде и не тренировавшись, не поняв до конца суть игровой идеи и сам процесс… Представьте, что пережил Хусанов и что он чувствовал. О боже!» — приводит слова Гвардиолы издание Irish Examiner.

На четвертой минуте Хусанов получил желтую карточку. На 54-й минуте узбекского игрока заменили. Вместо него вышел Джон Стоунз, вернувшийся в строй после травмы.

Абдукодир Хусанов перешел в «Манчестер Сити» из французского «Ланса» в зимнее трансферное окно. Он стал первым узбекским футболистом в истории Английской Премьер-лиги. Также на Хусанова претендовали леверкузенский «Байер», «Наполи», туринский «Ювентус», дортмундская «Боруссия», мадридский «Реал», «Ньюкасл Юнайтед» и «Тоттенхэм». В нынешнем сезоне чемпионата Франции Абдукодир провел 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

20-летний центральный защитник входит в топ Европы по количеству отборов (2,54 за 90 минут) и количеству выигранных верховых единоборств (2,44 за 90 минут), а еще очень быстрый, хорошо читает игру и эффективно действует в подкатах.

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