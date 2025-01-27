Гвардиола: Не стоило выпускать Хусанова на матч с «Челси»

«Хусанова не стоило выпускать на поле — ему нужно было время. Непросто играть против “Челси” в Премьер-лиге, приехав из другой страны, не имея возможности нормально общаться с товарищами по команде и не тренировавшись, не поняв до конца суть игровой идеи и сам процесс… Представьте, что пережил Хусанов и что он чувствовал. О боже!» — приводит слова Гвардиолы издание Irish Examiner.