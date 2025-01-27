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Аморим резко высказался об отсутствии Рэшфорда в заявке матчей «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим четко дал понять, почему в заявку матчей не попадает известный нападающий Маркус Рэшфорд.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Я скорее включу в заявку Витала, чем игрока, который не выкладывается по максимуму каждый день», — сказал Аморим во время пресс-конференции.

Отметим, что Жорже Витал — 63-летний тренер вратарей в «Манчестер Юнайтед».

Рэшфорд не принимает участие в матчах с 12 декабря 2024-го. Всего Маркус сыграл за «МЮ» 426 матчей, забил 138 голов и сделал 63 голевые передачи. Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в € 55 млн.

Несмотря на отсутствие в заявке, Маркус не спешит покидать команду. Он отказал клубу из Саудовской Аравии, предлагающему зарплату в £ 35 млн в год. Также он отверг и один из вариантов перехода в Турцию.

Всего в текщем сезоне Рэшфорд сыграл 15 матчей, отдал один пас и забил четыре гола.

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