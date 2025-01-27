Аморим резко высказался об отсутствии Рэшфорда в заявке матчей «МЮ»

«Я скорее включу в заявку Витала, чем игрока, который не выкладывается по максимуму каждый день», — сказал Аморим во время пресс-конференции.
Отметим, что Жорже Витал — 63-летний тренер вратарей в «Манчестер Юнайтед».
Рэшфорд не принимает участие в матчах с 12 декабря 2024-го. Всего Маркус сыграл за «МЮ» 426 матчей, забил 138 голов и сделал 63 голевые передачи. Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в € 55 млн.
Несмотря на отсутствие в заявке, Маркус не спешит покидать команду. Он отказал клубу из Саудовской Аравии, предлагающему зарплату в £ 35 млн в год. Также он отверг и один из вариантов перехода в Турцию.
Всего в текщем сезоне Рэшфорд сыграл 15 матчей, отдал один пас и забил четыре гола.