«Ман Сити» выложил в соцсетях ролик под трек рэперов из России

Перед матчем Лиги чемпионов против «Брюгге» в соцсетях «горожан» появилось видео, в котором футболисты горожан приезжают на стадион «Этихад» под ремикс‑версию трека российских рэп‑исполнителей DIOR, Samo & ID — «Положение».