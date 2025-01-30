«Ман Сити» выложил в соцсетях ролик под трек рэперов из России

Перед матчем Лиги чемпионов против «Брюгге» в соцсетях «горожан» появилось видео, в котором футболисты горожан приезжают на стадион «Этихад» под ремикс‑версию трека российских рэп‑исполнителей DIOR, Samo & ID — «Положение».
В ролике звучат строчки: «Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы на нули, погибают на сцене».
В заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграл с бельгийским «Брюгге». «Горожане» одержали волевую победу со счетом 3:1, уступая после первого тайма 0:1. Голы Матео Ковачича, Савиньо и автогол Хоэля Ордоньеса принесли британцам победу. Счет в матче открыл полузащитник бельгийцев Рафаэль Онидика.
Соперником «горожан» в стыковых матчах в результате жеребьевки будет либо «Бавария», либо «Реал». Жеребьевка состоится 31 января. Матчи первого раунда плей-офф Лиги чемпионов пройдут 11−12 и