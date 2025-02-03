«Астон Вилла» арендовала Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед»

— Я хочу поблагодарить «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллу» за то, что они заключили эту сделку. Мне повезло, что сразу несколько клубов интересовались мной, но выбрать «Астон Виллу» было несложно. Я просто восхищаюсь тем, как «Астон Вилла» играет в этом сезоне, а также амбициями ее главного тренера. Я хочу играть в футбол и с нетерпением жду своего шанса. Я желаю всем в «Манчестер Юнайтед» всего наилучшего до конца сезона, — приводит слова Рэшфорда Sky Sports.