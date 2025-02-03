«Астон Вилла» арендовала Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед»

По информации СМИ, «Астон Вилла» будет выплачивать от 75 до 90% зарплаты форварду в зависимости от спортивных результатов.
— Я хочу поблагодарить «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллу» за то, что они заключили эту сделку. Мне повезло, что сразу несколько клубов интересовались мной, но выбрать «Астон Виллу» было несложно. Я просто восхищаюсь тем, как «Астон Вилла» играет в этом сезоне, а также амбициями ее главного тренера. Я хочу играть в футбол и с нетерпением жду своего шанса. Я желаю всем в «Манчестер Юнайтед» всего наилучшего до конца сезона, — приводит слова Рэшфорда Sky Sports.
27-летний Рэшфорд является воспитанником академии «МЮ». В составе клуба он провел 426 матчей, в которых забил 138 голов и сделал 63 результативные передачи.
В текущем сезоне нападающий сыграл за красных дьяволов в 24 матчах во всех турнирах. С середины декабря Рэшфорд перестал появляться на поле. В январе главный тренер «МЮ» Рубен Аморим заявил, что форвард не может рассчитывать на место в составе, поскольку не выкладывается полностью на тренировках.
«Астон Вилла» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ с 37 очками. «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке с 29 баллами.