Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Серхио Рамос

В прошлом сезоне Рамос вернулся в родную «Севилью», подписав с клубом однолетний контракт. Он провел за андалусийцев 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей. В июне «Севилья» объявила, что не будет продлевать соглашение с защитником.