«МЮ» при Амориме установил клубный антирекорд всех времен

При Дэвиде Мойесе «Юнайтед» проиграл пятую домашнюю игру в 14-м матче, при Эрике тен Хаге — в 28-м, Луи ван Гале — в 30-м, Уле-Гуннаре Сульшере — в 31-м, а при Алексе Фергюсоне — в 88-м. Под руководством Жозе Моуринью и Ральфа Рангника клубу не доводилось проигрывать дома пять раз в АПЛ.