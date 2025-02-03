«МЮ» при Амориме установил клубный антирекорд всех времен

В матче 24-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» дома со счетом 0:2 уступил «Кристал Пэлас». Это поражение произошло в седьмом матче на «Олд Траффорд» в рамках чемпионата под руководством португальского специалиста, что стало худшим результатом за всю историю клуба, по данным Opta.
При Дэвиде Мойесе «Юнайтед» проиграл пятую домашнюю игру в 14-м матче, при Эрике тен Хаге — в 28-м, Луи ван Гале — в 30-м, Уле-Гуннаре Сульшере — в 31-м, а при Алексе Фергюсоне — в 88-м. Под руководством Жозе Моуринью и Ральфа Рангника клубу не доводилось проигрывать дома пять раз в АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» провел 13 матчей в чемпионате Англии под руководством Аморима, который руководит командой с ноября 2024 года. За это время «красные дьяволы» потерпели семь поражений и одержали четыре победы при двух ничьих. «Манчестер Юнайтед», имея 29 очков, занимает 13-ю строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги после 24 сыгранных матчей.