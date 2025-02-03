За что Жозе Моуринью стукнул переводчика: видео

Главный тренер «Фенербахче» общался с представителями прессы и произнес фразу: «Я вхожу в сумеречную зону». Однако переводчик португальского специалиста перепутал слова «сумерки» (twilight) и «туалет» (toilet).
На это Моуринью ответил: «Нет, не туалетную зону! Сумеречную!». Затем он в шутку ударил переводчика в плечо.
Моуринью, которому недавно исполнилось 62 года, возглавил «Фенербахче» летом 2024 года. Стамбульский клуб занимает второе место в чемпионате Турции, набрав 51 очко в 21 матче. «Фенербахче» отстает от лидирующего «Галатасарая» на три очка.
До назначения в «Фенербахче» последним местом работы Моуриньо была «Рома», из которой он был уволен в январе 2024 года. Ранее Моуринью работал главным тренером в «Порту», «Челси», «Интере», мадридском «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». На его счету 26 выигранных титулов, в том числе две победы в Лиге чемпионов и по одной — в Лиге Европы и Лиге конференций. Жозе Моуринью является единственным тренером, которому удалось выиграть все три еврокубковых турнира.