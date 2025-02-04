Роналду рассказал, как «Реал» хотел отменить его переход в «Ювентус»

Криштиану Роналду заявил, что Флорентино Перес хотел отменить его переход в итальянский «Ювентус» на заключительной стадии переговоров. Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, провел за мадридцев 438 матчей, в которых забил 450 мячей и отдал 131 передачу. В 2018 году португалец стал игроком итальянского «Ювентуса».
«Мы были на стадии переговоров с “Ювентусом”, и Перес вел себя со мной не очень хорошо, я это понимаю, потому что он всегда так поступает. Я уже не мог вернуться в “Реал”, потому что дал слово “Ювентусу”, а президент хотел отступить. Но я очень ценю Флорентино, он серьезный человек, в целом он хорошо ко мне относился, мы много чего выиграли вместе», — сказал Роналду в интервью La Sexta.
«Испания — мой дом, там выросли мои дети. Именно здесь я был наиболее счастлив в футболе, Мадрид всегда будет в моем сердце. Я сделал очень много хорошего, и люди этого не забывают. Когда я уходил, мне нужен был новый этап в карьере, новая мотивация», — сказал Криштиану.
В составе «Реала» португалец дважды стал чемпионом Испании, столько же раз выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также четырежды побеждал в Лиге чемпионов, два раза завоевывал Суперкубок УЕФА и трижды выигрывал клубный чемпионат мира.
Криштиану Роналду 5 февраля исполнится 40 лет. Он выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года и с тех пор провел за саудовскую команду 89 матчей, в которых забил 81 мяч. В нынешнем сезоне на его счету 23 гола в 25 встречах за клуб.