Роналду рассказал, как «Реал» хотел отменить его переход в «Ювентус»

«Мы были на стадии переговоров с “Ювентусом”, и Перес вел себя со мной не очень хорошо, я это понимаю, потому что он всегда так поступает. Я уже не мог вернуться в “Реал”, потому что дал слово “Ювентусу”, а президент хотел отступить. Но я очень ценю Флорентино, он серьезный человек, в целом он хорошо ко мне относился, мы много чего выиграли вместе», — сказал Роналду в интервью La Sexta.