Как сообщает Mirror, более 1000 фунтов потеряла хозяйка паба Бекки Вебстер The Gedling Inn в Ноттингемшире во время матча Английской премьер-лиги «Ноттингем Форест» — «Брайтон».
В качестве рекламы того, что в пабе теперь показывают игры АПЛ, Вебстер решила раздавать бесплатную пинту пива каждому посетителю во время первой трансляции. К несчастью владелицы, «Форест» обыграли «Брайтон» со счетом 7:0. Персоналу паба пришлось раздать сотни бесплатных пинт посетителям.
«Когда прозвучал финальный свисток, я просто сказала: “Уф”. Даже в самых смелых мечтах я не могла себе представить, что они забьют семь голов», — заявила Вебстер.
При этом она отметила, что, несмотря на потерю 1000 фунтов, это был хороший день.
«Люди пели, и люди с уважением отнеслись к предложению — многие все еще покупали напитки. Люди остались поесть, и многие спрашивали, будут ли у нас еще какие-нибудь предложения», — добавила хозяйка.
«Ноттингем Форест» проводит очень удачный для себя сезон Английской премьер-лиги. После 24 туров команда Нуну Эшпириту Санту, который с 2005-го по 2006 год играл в московском «Динамо», занимает третье место, уступая лишь «Ливерпулю» и «Манчестер Сити».