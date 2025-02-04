Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хозяйка паба потратила 1000 фунтов из-за победы со счетом 7:0

Паб обещал бесплатную пинту пива за гол футбольного клуба «Ноттингем Форест». Команда в том матче АПЛ выиграла со счетом 7:0.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Как сообщает Mirror, более 1000 фунтов потеряла хозяйка паба Бекки Вебстер The Gedling Inn в Ноттингемшире во время матча Английской премьер-лиги «Ноттингем Форест» — «Брайтон».

В качестве рекламы того, что в пабе теперь показывают игры АПЛ, Вебстер решила раздавать бесплатную пинту пива каждому посетителю во время первой трансляции. К несчастью владелицы, «Форест» обыграли «Брайтон» со счетом 7:0. Персоналу паба пришлось раздать сотни бесплатных пинт посетителям.

«Когда прозвучал финальный свисток, я просто сказала: “Уф”. Даже в самых смелых мечтах я не могла себе представить, что они забьют семь голов», — заявила Вебстер.

При этом она отметила, что, несмотря на потерю 1000 фунтов, это был хороший день.

«Люди пели, и люди с уважением отнеслись к предложению — многие все еще покупали напитки. Люди остались поесть, и многие спрашивали, будут ли у нас еще какие-нибудь предложения», — добавила хозяйка.

«Ноттингем Форест» проводит очень удачный для себя сезон Английской премьер-лиги. После 24 туров команда Нуну Эшпириту Санту, который с 2005-го по 2006 год играл в московском «Динамо», занимает третье место, уступая лишь «Ливерпулю» и «Манчестер Сити».

Ноттингем Форест
7:0
Первый тайм: 3:0
Брайтон
Футбол, Англия, Тур 24
1.02.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
City Ground
Главные тренеры
Эшпириту Санту Нуну
Фабиан Хюрцелер
Голы
Ноттингем Форест
Льюис Данк
12′
Морган Гиббс-Уайт
(Энтони Эланга)
25′
Крис Вуд
(Энтони Эланга)
32′
Крис Вуд
(Энтони Эланга)
64′
Крис Вуд
69′
Неко Уильямс
(Ибраим Сангаре)
89′
Жота Силва
90+1′
Составы команд
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
4
Морату
7
Неко Уильямс
31
Никола Миленкович
34
Ола Айна
21
Энтони Эланга
5
Мурильо
7′
72′
30
Вилли Боли
8
Эллиот Андерсон
82′
6
Ибраим Сангаре
10
Морган Гиббс-Уайт
72′
20
Жота Силва
28
Данилу
65′
16
Николас Домингес
11
Крис Вуд
82′
9
Тайво Авонийи
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
90′
2
Тарик Лэмпти
5
Льюис Данк
29
Ян Пол ван Хекке
34
Йоэл Велтман
14
Жоржиньо Рюттер
17
Янкуба Минте
41
Джек Хиншелвуд
20′
46′
25
Диего Гомес
9
Жоау Педру
46′
33
Мэтт О`Райли
18
Дэнни Уэлбек
11′
73′
28
Эван Фергюсон
22
Каору Митома
46′
11
Симон Адингра
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
10
9
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
6
8
Фолы
13
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Саймон Хупер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти