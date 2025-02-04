«Милан» объявил об аренде форварда «Челси» Жоау Феликса

Отметим, что за пару лет до перехода в «Челси» футболист уже играл в составе англичан на правах аренды. Спортивные права на игрока в тот момент были за «Атлетико». Однако после окончания срока «Аренды» главный тренер «Челси» отказался подписывать Жоау на постоянную основу.