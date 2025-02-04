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«Милан» объявил об аренде форварда «Челси» Жоау Феликса

Итальянский «Милан» сообщил об аренде португальского нападающего английского «Челси», 25-летнего Жоау Феликс.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В нынешнем сезоне Жоау Феликс провел за «Челси» 20 матчей, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает форварда в €30 млн.

Для Феликса это пятый клуб в карьере. Аренда до конца сезона за которую заплатят от €2 до €5 млн без права выкупа. Он выбрал 79-й игровой номер.

Напомним, 21 августа 2024 года английский клуб «Челси» объявил о переходе игрока и подписании с ним контракта на семь лет. Ранее он также на правах аренды играл в «Барселоне».

Феликс признавался, что игра за «Барселону» — это его мечта детства, поэтому переход был долгожданным событием.

Отметим, что за пару лет до перехода в «Челси» футболист уже играл в составе англичан на правах аренды. Спортивные права на игрока в тот момент были за «Атлетико». Однако после окончания срока «Аренды» главный тренер «Челси» отказался подписывать Жоау на постоянную основу.

Челси
Португалия
Милан