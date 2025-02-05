Матвей Сафонов спас «ПСЖ» в матче Кубка Франции. Видео

Забитыми мячами в ворота клуба третьего дивизиона отметились Дезире Дуэ (25-я минута) и Брэдли Барколя (71). В самой концовке встречи российский голкипер парижан Матвей Сафонов помешал сопернику размочить счет, среагировав на сложный удар в упор.
В предыдущий раз Сафонов выходил на поле в составе «ПСЖ» 22 декабря в игре 1/32 финала Кубка Франции с «Лансом». Тогда основное время встречи завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти парижане одержал победу (4:3). Сафонов отразил два 11-метровых удара.
25-летний Сафонов провел девятый матч за «ПСЖ» во всех турнирах и в четвертый раз не позволил сопернику поразить свои ворота.
Соперник «ПСЖ» по ¼ финала Кубка Франции определится после жеребьевки. Парижане 15 раз завоевали Кубок Франции и являются рекордсменами по количеству побед на турнире. В финале предыдущего розыгрыша «ПСЖ» со счетом 2:1 обыграл «Лион».
Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне прошлого года за €20 млн. Россиянин стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. Его контракт рассчитан до лета 2029 года.