Матвей Сафонов спас «ПСЖ» в матче Кубка Франции. Видео

В предыдущий раз Сафонов выходил на поле в составе «ПСЖ» 22 декабря в игре 1/32 финала Кубка Франции с «Лансом». Тогда основное время встречи завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти парижане одержал победу (4:3). Сафонов отразил два 11-метровых удара.



25-летний Сафонов провел девятый матч за «ПСЖ» во всех турнирах и в четвертый раз не позволил сопернику поразить свои ворота.