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«Лилль» вылетел из Кубка Франции, ведя 3:0 в серии пенальти

«Лилль» неожиданно проиграл клубу второго дивизиона «Дюнкерк», пропустив на 96-й минуте и имея большое преимущество по ходу серии пенальти.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Кадр из трансляции

4 февраля на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле состоялся поединок в рамках ⅛ финала Кубка Франции по футболу сезона-2024/2025.

В основное время команды обменялись забитыми голами: на точный удар полузащитника «догов» Андре Гомеша (85-я минута) гости ответили усилиями форварда Кая Теана (90+5-я минута). Дело дошло до серии послематчевых пенальти, где «Лилль», ведя в счете 3:0, умудрился смазать свои два удара. В результате дополнительных ударов сильнее оказались представители Лиги 2 — 5:4.

Следующий соперник «Дюнкерка», который идет на четвертом месте во втором по силе дивизионе чемпионата Франции, определится по результатам жеребьевки.

«Лилль» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Подопечные Брюно Женезьо заняли 7-е место в общем этапе Лиги чемпионов, став единственным французским клубом, напрямую пробившимся в ⅛ финала турнира.

Лилль
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