«Лилль» вылетел из Кубка Франции, ведя 3:0 в серии пенальти

4 февраля на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле состоялся поединок в рамках ⅛ финала Кубка Франции по футболу сезона-2024/2025.
В основное время команды обменялись забитыми голами: на точный удар полузащитника «догов» Андре Гомеша (85-я минута) гости ответили усилиями форварда Кая Теана (90+5-я минута). Дело дошло до серии послематчевых пенальти, где «Лилль», ведя в счете 3:0, умудрился смазать свои два удара. В результате дополнительных ударов сильнее оказались представители Лиги 2 — 5:4.
Следующий соперник «Дюнкерка», который идет на четвертом месте во втором по силе дивизионе чемпионата Франции, определится по результатам жеребьевки.
«Лилль» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Подопечные Брюно Женезьо заняли 7-е место в общем этапе Лиги чемпионов, став единственным французским клубом, напрямую пробившимся в ⅛ финала турнира.