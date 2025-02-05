«Лилль» вылетел из Кубка Франции, ведя 3:0 в серии пенальти

В основное время команды обменялись забитыми голами: на точный удар полузащитника «догов» Андре Гомеша (85-я минута) гости ответили усилиями форварда Кая Теана (90+5-я минута). Дело дошло до серии послематчевых пенальти, где «Лилль», ведя в счете 3:0, умудрился смазать свои два удара. В результате дополнительных ударов сильнее оказались представители Лиги 2 — 5:4.