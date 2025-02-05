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Арбитров матча «Эспаньол» — «Реал» отстранили от судейства

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Реал» уступил «Эспаньолу» со счетом 0:1.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает AS, глава Технического комитета судей чемпионата Испании Луис Медина Кантальехо после матча 22-го тура Ла Лиги между барселонским «Эспаньолом» и мадридским «Реалом», который завершился поражением «сливочных» — 0:1, провел совещание с судьями.

Ряд арбитров получили отстранения за грубые ошибки. В этом списке оказались Алехандро Муньис Руис и Хавьер Иглесиас Вильянуэва. Они работали на матче «Эспаньол» — «Реал» главным арбитром и ВАР-ассистентом, соответственно.

На 21-й минуте матча не был засчитан гол игрока «Реала» Винисиуса Жуниора, а на 60-й минуте главный судья показал защитнику «Эспаньола» Карлосу Ромеро лишь желтую карточку после подката сзади против форварда мадридцев Килиана Мбаппе во время контратаки. Именно Ромеро на 85-й минуте забил единственный гол встречи.

По данным источника, Кантальехо считает, что в ситуации с нарушением правил против Мбаппе была «более чем красная карточка».

Эспаньол
1:0
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Испания, Тур 22
1.02.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Stage Front Stadium, 33669 зрителей
Главные тренеры
Маноло Гонсалес
Карло Анчелотти
Голы
Эспаньол
Карлос Ромеро
(Омар Эль Хилали)
85′
Составы команд
Эспаньол
1
Хоан Гарсия
4
Мараш Кумбулла
90′
6
Леандро Кабрера
22
Карлос Ромеро
61′
23
Омар Эль Хилали
10
Поль Лосано
20
Алекс Крал
17
Жофре Каррерас
67′
12
Альваро Техеро
19
Урко Гонсалес де Сарате
66′
31
Антониу Рока
2
Роберто Фернандес
73′
9
Алехо Велис
7
Хави Пуадо
83′
5
Фернандо Калеро
Реал
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
9
Килиан Мбаппе
11
Родригу
14
Орельен Тшуамени
22
Антонио Рюдигер
15′
35
Рауль Асенсио
19
Дани Себальос
80′
10
Лука Модрич
17
Лукас Васкес
87′
21
Браим Диас
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
21
2
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
8
14
Фолы
3
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Муньис Руис
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Эспаньол
Реал
Чемпионат Испании: таблица и календарь