Арбитров матча «Эспаньол» — «Реал» отстранили от судейства

На 21-й минуте матча не был засчитан гол игрока «Реала» Винисиуса Жуниора, а на 60-й минуте главный судья показал защитнику «Эспаньола» Карлосу Ромеро лишь желтую карточку после подката сзади против форварда мадридцев Килиана Мбаппе во время контратаки. Именно Ромеро на 85-й минуте забил единственный гол встречи.