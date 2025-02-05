Арбитров матча «Эспаньол» — «Реал» отстранили от судейства

Как сообщает AS, глава Технического комитета судей чемпионата Испании Луис Медина Кантальехо после матча 22-го тура Ла Лиги между барселонским «Эспаньолом» и мадридским «Реалом», который завершился поражением «сливочных» — 0:1, провел совещание с судьями.
Ряд арбитров получили отстранения за грубые ошибки. В этом списке оказались Алехандро Муньис Руис и Хавьер Иглесиас Вильянуэва. Они работали на матче «Эспаньол» — «Реал» главным арбитром и ВАР-ассистентом, соответственно.
На 21-й минуте матча не был засчитан гол игрока «Реала» Винисиуса Жуниора, а на 60-й минуте главный судья показал защитнику «Эспаньола» Карлосу Ромеро лишь желтую карточку после подката сзади против форварда мадридцев Килиана Мбаппе во время контратаки. Именно Ромеро на 85-й минуте забил единственный гол встречи.
По данным источника, Кантальехо считает, что в ситуации с нарушением правил против Мбаппе была «более чем красная карточка».