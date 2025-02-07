Клубы потратили на футболистов в январе рекордные $2,35 млрд

Клубы из Англии занимают первое место по количеству потраченных средств. Они заплатили за игроков $621,6 млн. Вторую строчку занимают клубы из Германии с суммой в $295,7 млн. Тройку лидеров замыкает Италия с $223,8 млн. На четвертом месте расположились клубы Франции с $209,7 млн, а на пятом — Саудовской Аравии ($202,1 млн).



Отмечается, что больше всего на трансферах заработали французские клубы ($371 млн), второе место у Германии — $226,2 млн, третье у Англии — $186,2 млн, четвертую строчку по заработку занимают клубы Португалии ($176,4 млн), пятую — Италии ($162 млн).



Общая сумма трансферов в январе этого года выше на 57,9%, чем за такой же период в 2024 году.



Также рекорд по общей сумме трансферов был поставлен рекорд у женщин — 455 сделок на $5,8 млн. Впервые в истории женского футбола состоялись переходы, которые превышают $1 млн. Например, лондонский «Челси» заплатил за трансфер игрока сборной США и клуба «Сан-Диего Уэйв» Наоми Гирмы £890 тысяч (около $1,1 млн).