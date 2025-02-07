Леонид Слуцкий выиграл второй трофей в Китае

Российский специалист завоевал второй трофей с «Шанхай Шэньхуа». Команда выиграла прошлогодний Суперкубок Китая. Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с 1 января 2024 года. Контракт специалиста с клубом из Шанхая рассчитан до конца 2025 года. В начале ноября «Шанхай Шеньхуа» выиграл серебряные медали чемпионата Китая, уступив один балл клубу «Шанхай Порт». «Шэньхуа» показал лучший результат в своей истории в китайской Суперлиге, набрав 77 очков.