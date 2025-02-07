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Леонид Слуцкий выиграл второй трофей в Китае

«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого во второй раз подряд выиграл Суперкубок Китая.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Photo by VCG/VCG via Getty Images

Футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа», который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, одержал волевую победу над «Шанхай Порт» в матче за Суперкубок Китая.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Слуцкого. «Шанхай Шэньхуа» проигрывал со счетом 1:2, но забил два гола в добавленное ко второму тайму время — на 90+4‑й и 90+7‑й минутах — и вырвал победу.

Российский специалист завоевал второй трофей с «Шанхай Шэньхуа». Команда выиграла прошлогодний Суперкубок Китая. Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с 1 января 2024 года. Контракт специалиста с клубом из Шанхая рассчитан до конца 2025 года. В начале ноября «Шанхай Шеньхуа» выиграл серебряные медали чемпионата Китая, уступив один балл клубу «Шанхай Порт». «Шэньхуа» показал лучший результат в своей истории в китайской Суперлиге, набрав 77 очков.

Леонид Слуцкий — бывший главный тренер сборной России. На протяжении карьеры возглавлял ЦСКА, «Рубин», «Крылья Советов», «Уралан», «Москву», «Халл Сити» и «Витесс».