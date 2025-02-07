Матч «Реал» — «Атлетико» 8 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

«Реал» с 49 очками лидирует в чемпионате Испании после 22 туров, «Атлетико» при этом отстает всего на одно очко. Команда Карло Анчелотти набрала ход, «сливочные» выиграли 6 матчей из последних 7. А недавнее поражение от «Эспаньола» можно списать на невезение: моментов там «Реал» создал очень много. Не везет чемпиону Испании и с травмами, недавно повреждение получил еще один защитник Антонио Рюдигер.