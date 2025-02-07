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Матч «Реал» — «Атлетико» 8 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

В субботу, 8 февраля, в 23-м туре чемпионата Испании «Реал» в мадридском дерби примет «Атлетико».

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч начнется в 23:00 мск и пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Главный арбитр встречи — Сесар Сото Градо. Игру «Реал» — «Атлетико» в прямом эфире покажут «Матч ТВ» и «Кинопоиск». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Реал» с 49 очками лидирует в чемпионате Испании после 22 туров, «Атлетико» при этом отстает всего на одно очко. Команда Карло Анчелотти набрала ход, «сливочные» выиграли 6 матчей из последних 7. А недавнее поражение от «Эспаньола» можно списать на невезение: моментов там «Реал» создал очень много. Не везет чемпиону Испании и с травмами, недавно повреждение получил еще один защитник Антонио Рюдигер.

«Атлетико» подходит к дерби тоже в хорошей форме: 4 победы и ничья в последних 5 матчах. Команда Диего Симеоне только что разгромила «Хетафе» (5:0) в ¼ финала Кубка Испании. «Реалу», кстати, пришлось там помучиться с «Леганесом» (3:2). У «Атлетико» нет больших кадровых проблем, матч с «Реалом» пропустит только защитник Робен Ле Норман из-за перебора карточек.

Результаты прошедших матчей и расписание Ла Лиги вы можете найти здесь.

В первом круге «Реал» и «Атлетико» сыграли вничью, на гол Эдера Милитао ответил Анхель Корреа на 95-й минуте.

По мнению букмекеров, «Реал» — фаворит в этой встрече. Коэффициент на победу хозяев поля равен 1,88, на ничью — 3,80, на победу «Атлетико» — 4,40. Также в этом матче ждут 3 гола и больше и как минимум 5 желтых карточек.

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