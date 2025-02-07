«Манчестер Сити» подал новый иск против АПЛ

По итогам слушаний было установлено, что первоначальные правила лиги нарушают законодательство Великобритании о конкуренции, а сама лига злоупотребила своим доминирующим положением по отношению к клубам. Правила были признаны незаконными, а решения лиги по двум спонсорским сделкам «Манчестер Сити» отменены, в то же время большинство ходатайств клуба были отклонены. В ноябре 2024 года АПЛ изменила правила о сделках с ассоциированными сторонами.