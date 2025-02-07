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«Манчестер Сити» подал новый иск против АПЛ

«Манчестер Сити» подал иск против Английской премьер-лиги (АПЛ) по делу о вопросе сделок с ассоциированными сторонами.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает журналист газеты The Times Мэтт Лоутон, «Манчестер Сити» подал иск по вопросу сделок с ассоциированными сторонами во второй раз, ранее клуб подавал аналогичный иск в июне 2024 года, обвинив руководство АПЛ в дискриминации. Причиной иска стало правило, согласно которому клубам запрещено заключать сделки с компаниями, которые связаны с владельцами команд. В «Манчестер Сити» назвали это дискриминацией в отношении владельцев из стран Персидского залива.

По итогам слушаний было установлено, что первоначальные правила лиги нарушают законодательство Великобритании о конкуренции, а сама лига злоупотребила своим доминирующим положением по отношению к клубам. Правила были признаны незаконными, а решения лиги по двум спонсорским сделкам «Манчестер Сити» отменены, в то же время большинство ходатайств клуба были отклонены. В ноябре 2024 года АПЛ изменила правила о сделках с ассоциированными сторонами.

Сообщается, что «Манчестер Сити», а также «Ноттингем Форест», «Астон Вилла» и «Ньюкасл» не согласились с ноябрьскими изменениями.

После 24 туров подопечные Пепа Гвардиолы набрали 41 очко и занимают 5-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. «Манчестер Сити» отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 15 баллов.

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