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Тедеев: Хотел взять Хусанова в «Аланию» до его отъезда в Европу

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заурбек Тедеев рассказал, что, работая в «Алании», хотел пригласить во владикавказскую команду защитника Абдукодира Хусанова.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Adam Davy/PA Images via Getty Images

В 2023 году футболист сборной Узбекистана стал игроком французского «Ланса», а зимой 2025‑го перешел в английский «Манчестер Сити». По данным СМИ, сумма трансфера Хусанова составила 40 миллионов евро.

«У меня перед глазами прекрасный пример, как Анатолий Юревич смог в “Энергетике‑БГУ” подготовить правильного центрального защитника — Хусанова. Теперь парень в “Манчестер Сити”. А я его, кстати, хотел брать в “Аланию”. Первый раз увидел его очень давно, и тогда сразу сказал, что мне такой игрок пригодился бы. Правда, я немножко ошибся, сказав, что растет будущий Вирджил ван Дейк. Тот уровень игроков, который сейчас есть в Узбекистане, хотелось бы увидеть в России. Очень хочется, чтобы в России были сильные центральные защитники примерно такого возраста, где‑то 2004 года рождения. Считаю, что нам этого явно не хватает, особенно в нашей академии. Если будем внимательнее к этому относиться, они будут появляться», — сказал Тедеев в интервью «Матч ТВ».

20-летний Хусанов провел 2 матча за «Манчестер Сити». В матче 1/16 финала Кубка Англии против клуба «Лейтон Ориент» он забил дебютный гол за английскую команду.

В 2024 году Заурбек Тедеев впервые в истории клуба вывел «Акрон» в Российскую Премьер-лигу. После 18 туров тольяттинский клуб занимает 9-е место в турнирной таблице. 1 марта в первом туре РПЛ после зимней паузы «Акрон» на выезде сыграет с «Пари НН».

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