Тедеев: Хотел взять Хусанова в «Аланию» до его отъезда в Европу

«У меня перед глазами прекрасный пример, как Анатолий Юревич смог в “Энергетике‑БГУ” подготовить правильного центрального защитника — Хусанова. Теперь парень в “Манчестер Сити”. А я его, кстати, хотел брать в “Аланию”. Первый раз увидел его очень давно, и тогда сразу сказал, что мне такой игрок пригодился бы. Правда, я немножко ошибся, сказав, что растет будущий Вирджил ван Дейк. Тот уровень игроков, который сейчас есть в Узбекистане, хотелось бы увидеть в России. Очень хочется, чтобы в России были сильные центральные защитники примерно такого возраста, где‑то 2004 года рождения. Считаю, что нам этого явно не хватает, особенно в нашей академии. Если будем внимательнее к этому относиться, они будут появляться», — сказал Тедеев в интервью «Матч ТВ».